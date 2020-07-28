HBO создает сериал о первой вакцине от коронавируса

Телевизионная сеть HBO собирается экранизировать книгу независимого журналиста Брендана Боррела The First Shot. Сюжет мини-сериала будет посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией.

Работа над картиной вот-вот начнется. Уже назначен ответственный за проект – им стал американский режиссер и продюсер Адам МакКей. Он известен работами в таких лентах как: "Власть" и "Игра на понижение". МакКей – лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Эмми".

Сериал расскажет о глобальной гонке, в которой участвуют частные лица, огромные компании и даже целые государства. Члены своеобразного состязания надеются первыми создать вакцину от COVID-19. Картина обратит внимание на проблемы науки, политики, безопасности и доступности лекарств.

Над мини-сериалом будет работать продюсер Тодд Шульман, а также автор оригинальной истории Брендан Боррел. Журналист назначен исполнительным продюсером шоу.

На данный момент сценарий картины находится в разработке. О дате премьеры ленты говорить еще очень рано.

Как писали "Дни.ру", в начале июня из видеотеки HBO Max изъяли двухсерийную мелодраму "Унесенные ветром" 1939 года. Картину убрали из-за протестов против расизма в США. Руководство сервиса обещало позже вернуть фильм в каталог. К ленте добавят пометки о том, что в ней высказываются расистские убеждения, и они являются неправильными.