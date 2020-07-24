Актер из "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет

Звезда сериала "Остаться в живых" умудрилась не постареть за десять лет. Дэниэл Дэ Ким вызвал восхищение поклонников.

Исполнитель роли Джина Квона в культовой теленовелле вместе с сыновьями снял видео для приложения TikTok. Артист выбрал семейный снимок, который был сделан более десяти лет назад, и попытался его воссоздать.

Получившаяся видеозапись опубликована в аккаунте сына звезды сериала "Остаться в живых". Выход записи был приурочен к празднованию дня отца. Поклонники артиста обратили внимание на видео только спустя месяц. Ролик вызвал бурю эмоций у фанатов теленовеллы.

Пользователи Сети отметили, что Дэниэл Дэ Ким вообще не постарел за десять лет. Сыновья артиста превратились из мальчиков в подростков, а он остался прежним.

Гольфистка Мишель Ви Вест поинтересовалась у Дэниэла Дэ Кима секретом молодости. Спортсменка предположила, что артист пользуется магией. Актер из сериала "Остаться в живых" с юмором отметил, что именно любовь к гольфу не дает ему стареть.

Напомним, минувшей весной 51-летний Дэниэл Дэ Ким переболел коронавирусом. Звезда сериала "Остаться в живых" заразилась во время работы над новым проектом в Нью-Йорке. По иронии судьбы Дэниэл должен был играть врача, но шоу закрыли из-за пандемии. Артист лечился дома. Он был изолирован от близких.