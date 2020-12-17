39-летняя звезда сериала "Реальные пацаны" родила дочь

39-летняя знаменитость стала мамой во второй раз. Мария родила девочку, которую назвали Мирослава. Кроха появилась на свет месяц назад.
Звезда сериала "Реальные пацаны" опубликовала фото с наследницей в личном микроблоге. Шекунова призналась, что намерено скрывала беременность. Артистка надеется, что подписчики порадуются хорошим новостям о ее семье. По словам Марии, 2020 год преподнес ей грандиозный подарок.
Отметим, что у звезды сериала "Реальные пацаны" уже подрастает сын. Отпрыску актрисы, Ярославу, уже семь лет.
Всего через полтора месяца после рождения первенца Мария Шекунова вернулась к работе. На съемочную площадку сериала "Реальные пацаны" знаменитость приезжала с младенцем. В перерывах между дублями актриса кормила кроху грудью.
Мария Шекунова замужем за коллегой по цеху Дмитрием Скорницким. Супруги познакомились во времена студенчества. Вместе артисты трудились в ТЮЗе в Перми. Первое время Дмитрий и Мария были только друзьями. Через семь лет после первой встречи Шекунова и Скорницкий отправились в ЗАГС. Избранник звезды сериала "Реальные пацаны" работает ведущим на различных мероприятиях.
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