Произошло недоразумение: застуканная с любовницей звезда кино глупо оправдалась

Звезда картины "Легенда №17" Артем Федотов появился в студии ток-шоу "На самом деле" Первого канала. Артист оказался в центре скандала.

Наталья Толстова уверена, что ее невестка, Елизавета Медведева, является любовницей Артема Федотова. Более того, женщина подозревает, что ее внучка Оливия рождена от интрижки с артистом.

Толстова пришла на шоу не с пустыми руками: принесла результаты генетического исследования. Тест показал, что сын Натальи, Роман, не отец маленькой Оливии.

О неверности Елизаветы женщине сообщили внимательные соседи. Знакомые рассказали, что к Медведевой периодически приходит некий мужчина. Наталья Толстова выяснила, что в квартире ее сына часто гостит женатый актер Артем Федотов.

Однажды женщина практически поймала Медведеву и Федотова с поличным. Когда Роман был на гастролях, Наталья совершила внезапный визит к его жене. Открыть дверь своим ключом женщина не смогла. Наталье пришлось долго стучать в дверь, прежде чем ей открыли. Елизавета не хотела впускать свекровь в квартиру.

"Я буквально тараном прорвалась. Она сказала: "У меня сантехник. Кран сломался. Я не слышала, потому что шумела вода", – вспомнила Толстова.

Спустя время ситуация повторилась. Наталья вновь застукала "сантехника" Артема Федотова в доме сына.

Звезда фильма "Легенда №17" обвинения в свой адрес отрицает. Правда, артист утверждает, что брал у Елизаветы Медведевой уроки игры на музыкальном инструменте. Артем Федотов подчеркнул, что произошло недоразумение. По словам знаменитости, Елизавета боится свекровь, поэтому и попросила его представится сотрудником ЖЭКа.

"Вручила разводной ключ и сказала: "Встань здесь, ты сантехник и ремонтируешь кран", – глупо оправдался Федотов.

Герои шоу "На самом деле" прошли проверку на детекторе лжи. Выяснилось, что Федотов и Медведева действительно были близки. Елизавета не верна мужу.

В студии ток-шоу обнародовали результаты повторного анализа ДНК. Эксперты генетической лаборатории пришли к выводу, что Артем Федотов не является биологическим отцом внучки Натальи Толстовой.