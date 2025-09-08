Национальное достояние и современность: 110-летие Георгия Свиридова отметят циклом премьер

Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей

Красивая традиция покупать цветы на День знаний десятки лет неизменна. Некоторые ученики вручают конфеты, мед, орехи, букеты из конфет или растения в горшке, но все равно шелест цветочной упаковки сопровождает каждую линейку. Чтобы букет на 1 Сентября не превратился в обременительную ношу или разочарование, стоит подойти к выбору осознанно.