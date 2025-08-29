Горнорудный дивизион "Росатома" обсудил влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука" 11:31Замена водительских прав в 2025 году – пошаговая инструкция и список документов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Горнорудный дивизион "Росатома" обсудил влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

Горнорудный дивизион "Росатома" обсудил влияние атомных технологий на жизнь и сотрудничество

В "урановой столице" России обсудили обсудили взаимодействие атомщиков с региональными и муниципальными властями, а также приграничное сотрудничество с Китаем.

На Международном фестивале "Атомная Даурия", который в проходит в Краснкоаменске в дни празднования 80-летия атомной промышленности России состоялась конференция "Влияние атомных технологий на международное сотрудничество, качество жизни населения и муниципальное развитие". В панельной дискуссии приняли участие директор по квантовым технологиям Госпорации "Росатом" Екатерина Солнцева, руководитель Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом" Владимир Верховцев, заместитель председателя Правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, генеральный директор ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона "Росатома") Иван Киселев, заместитель председателя Союза пограничного пункта Профсоюза Маньчжурии Хай Ин. Среди участников конференции были предприниматели приграничных районов КНР, представители торгово-промышленной палаты и органов власти Забайкальского края, руководители муниципального образования Краснокаменска и ПАО "ППГХО им. Славского. Модератором конференции выступил начальник управления по корпоративным коммуникациям АО "Росатом Недра" Андрей Иванов.

Конференция прошла под главным слогоном юбилея российской атомной промышленности "Гордость. Вдохновение. Мечта". Спикеры обсудили разные аспекты влияния атомной промышленности на технический уклад страны, регионов присутствия и международное взаимодействие.

Руководитель Горнорудного дивизиона "Росатома" Владимир Верховцев отметил, что "урановая столица России" становится местом единения культурных, туристических и деловых связей между приграничными регионами двух дружеских государств.

"Здесь, в Краснокаменске, эти связи могут укрепиться и приумножиться. Наши совместные усилия уже многие годы направлены на развитие атомных технологий. "Росатом" сегодня создает высокотехнологичные продукты для повышения качества жизни людей. Этим активно занимаются и наши китайские партнеры", – подчеркнул руководитель Горнорудного дивизиона "Росатома" Владимир Верховцев.

В рамках конференции к спикерам и гостям деловой программы "Атомной Даурии" обратился вице-президент государственной уранодобывающей компании State Nuclear Uranium Resources Development Company" (SNURDC) Чжан Цзя Хуэй. Он отметил взимное сотрудничество в сфере атомных технологий между Россией и Китаем. История этого сотрудничества насчитывает уже 70 лет и с каждым годом позволяет увеличивать производство экологически чистой атомной энергии, развивать науку, создавать технологии и делать жизнь людей в регионах присутствия атомных компаний лучше.

Муниципальное развитие Краснокаменска, повышение уровня жизни населения невозможно представить без уранодобывающей промышленности. Градообразующее предприятие Краснокаменска – ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" сегодня активно помогает развивать городскую инфраструктуру, создает рабочие места и устойчивую налоговую базу. Главная "урановая стройка страны" – 6 рудник. После запуска нового уранового объекта будет создано около 1 000 новых рабочих мест, а освоение новый урановых месторождений гарантирует на несколько десятилетий вперед не только напоняемость муниципального бюджета, но и укрепит технологический и сырьевой суверенитет России.

"Мы можем прогнозировать устойчивый спрос на уран, как минимум в России, поскольку Минэнерго утверждена масштабная Дорожная карта строительства энергомощностей, в которой предусматривает рост доли атомной энергетики до 25% в энергобалансе страны. "Росатом" планирует до 2042 года ввести дополнительно около 30 ГВт электроэнергии, а это около 40 атомных энергоблоков.

Спрос на уран и в России, и в мире будет расти, а это устойчивая экономическая база как нашего предприятия, так и всего муниципалитета", – отметил генеральный директор ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" Иван Киселев.

На конференции также обсуждался вклад атомной отрасли в развитие регионов присутствия, в частности Забайкалья. "В Краснокаменске реализуется мастер-план социального и экономического развития. Благодаря накопленному экономическому и промышленному потенциалу, у нас есть все необходимое, чтобы развивать город и регион. Тояка сегодняшнего роста – добывающие предприятия, сервесные центры, ориентированные на расширение экспортного потенциала", – прокомментировал заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

Особенно спикер подчеркнул важность расширения сотрудничества правительства Забайкальского края с КНР в сфере экономики и муниципального управления.

Важность кросскультурного взаимодействия подчеркнула заместитель председателя Союза пограничного пункта Профсоюза Маньчжурии Хай Ин. "Я уверена, что многие предприятия не только сферы торговли и туризма заинтересованы в сотрудничестве с российскими предпринимателями. Чтобы это происходило активно нужны именно такие мероприятия, как сегодня происходят в Краснокаменске. Нужны площадки, где ваши и наши предприниматели могли бы встретиться и познакомиться. В свою очередь мы на уровне профсоюзных организаций будем усиливать работу. И в этой связи хотел бы отметить уже существующий тесный контакт с профсоюзной организацией ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского", отметила гостья конференции.

В свою очередь, выступившая на конференции руководитель торгово-экономической компании "Хулунбуир Суйхэ" Шань Куань Ся, имеющая богатый опыт сотрудничества с российскими предпринимателями, считает, что Краснокаменск – идеальное место для развития туристического потенциала. К сожалению, пока он отстоет от Маньчжурии, но в Краснокаменске есть бренд – "урановая столица". Его надо развивать. Это очень интересно для китайских гостей и поэтому в городе нужно создавать гостиничную инфраструктуру и инфраструктуру развлечений для туристов, которая будет связана с тематикой урановой промышленности.

О будущем влиянии квантовных технологий на атомную отрасль, региональное и муниципальное развитие рассказала директор по квантовым технологиям "Росатома" Екатерина Солнцева. В атомной отрасли запущена программа внедрения квантовых вычислений, и ученые квантового проекта, совместно со специалистами предприятий "Росатома" проводят работу по поиску задач применения квантов. Такую работу планируется начать и в Горнорудном дивизионе. Речь идет, прежде всего, о квантовых вычислениях для задач оптимизации и прогнозирования, использовании квантовых сенсоров для геологоразведки и безопасности.

Говоря о сотрудничестве с регионами и муниципалитетами Екатерина Солнцева сообщила: "Применение квантовых технологий уже можно наглядно увидеть в практической плоскости. Так, мы можем ожидать серьезных эффектов в развитии городских транспортных систем и в городской логистике. Составление оптимальных маршрутов и расписаний движения транспорта позволит решать проблемы пробок, а стихийно возникающие ограничения, например, из-за аварий, будут учитываться в режиме реального времени, это приведет к сокращению задержек в движении общественного транспорта и позволит автомобилистам тратить меньше времени на дорогу. В логистике применение квантовых вычислений облегчит, удешевит и ускорит доставку грузов". По мнению спикера еще одна очевидная сфера применения – региональная медицина. Получат развитие персонализированные медицинские технологии, позволяющие врачу в кратчайшие сроки разработать персональные рекомендации для лечения человека с учетом конкретных факторов его заболевания и особенностей организма. Кроме этого, квантовые вычисления будут применяться для прогнозирования сезонных заболеваний и новых эпидемий".

Справочно:

Фестиваль "Атомная Даурия" — это масштабная культурная, образовательная и деловая площадка, объединяющая жителей города, представителей бизнеса, органов власти и экспертов атомной отрасли. Он проходит в "урановой столице" России — городе Краснокаменске, где находится флагман российской уранодобычи — ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом"). В этом году фестиваль стал важной точкой притяжения для партнеров и инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса в регионе.

ПАО "ППГХО им. Е.П. Славского" (предприятие Горнорудного дивизиона Госкорпорации "Росатом") – крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие, флагман российской уранодобывающей отрасли. Основной вид деятельности – производство закиси-окиси урана с целью ее дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации "Росатом".

Горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" (управляющая компания – АО "Росатом Недра") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60 % урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана, Горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ, а именно: титана, циркония, скандия, ниобия, тантала). Наращивание объемов производства РМ и РЗМ необходимо для суверенного обеспечения технологического развития российской промышленности. nedra.rosatom.ru

Российская промышленность наращивает выпуск необходимой продукции, укрепляя технологический суверенитет страны. Этому способствует увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных. АО "Росатом Недра" принимает активное участие в этой работе.

Шоу-бизнес в Telegram

29 августа 2025, 17:21
Фото: YouTube / @MirnyAtom

По теме

В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики

"Росатом" вывезла очередную партию отработавшего ядерного топлива из хранилища в губе Андреева

Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл

Театр "ОДЕОН" представляет новый гастрономический мюзикл
"МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА". Премьера 31 октября 2025г. Новое шоу.

Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей

Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей
Красивая традиция покупать цветы на День знаний десятки лет неизменна. Некоторые ученики вручают конфеты, мед, орехи, букеты из конфет или растения в горшке, но все равно шелест цветочной упаковки сопровождает каждую линейку. Чтобы букет на 1 Сентября не превратился в обременительную ношу или разочарование, стоит подойти к выбору осознанно.

Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник

Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник
"Мы разработали установку, которую считали невозможной, – теперь она лечит пациентов в Китае и России", – отмечает Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН и заведующий Лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета. Ядерная идея, опередившая технологииЕще в начале XX века физики выдвинули гипотезу: если в опухоль доставить соединение с изотопом бора-10, а затем облучить ткань нейтронами, произойдет ядерная реакция, уничтожающая только пораженные клетки и не затрагивающая здоровые.

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"
С 8 по 10 августа в Москве состоится офлайн-мероприятие от предпринимателя, бизнес-коуча и автора программы с психоэмоциональной диагностикой М2 Петра Осипова. Воркшоп "Аутентичность" рассчитан на три дня живой работы и соберет более 1500 участников. Программа строится вокруг глубокой личной диагностики и пошаговой сборки индивидуальной стратегии, без универсальных решений и готовых шаблонов.

МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших

МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших
Оргкомитет национальной премии для всей семьи МОЯ МАРКА ® объявляет лауреатов, отмечая заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг и определяя на основе народного голосования лучшие торговые марки и лучших представителей бизнеса, которые своим трудом, талантом и заботой о маленьких россиянах и их родителях делают нашу жизнь ярче, комфортнее и безопаснее. По результатам голосования лауреатами 2025 стали: ОРМАТЕК, детское питание ФРУТОНЯНЯ, МОСКВАРИУМ, молочные продукты ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО, косметика для всей семьи AVON, OSTIN, БОГУЧАРСКИЕ КОЗИНАКИ, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, YOKOSUN, PRESIDENT, детские вафли JOGA, КОРОНА, СМ-КЛИНИКА, РИНОСТОП, ПЕНТАЛГИН, офтальмологическая клиника ЯСНЫЙ ВЗОР и другие.

Выбор читателей

28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 29/08ПтнПрощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 29/08Птн Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 29/08ПтнКомпозитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 28/08ЧтвЖизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано