Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей

Среда 13 августа

15:03Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей 14:40Тест: играл ли Юрий Никулин в этом фильме? Вспомните роли легендарного актера 14:27Секрет сверхчеловеческой выносливости: что отличает 100-летних долгожителей 13:2550-летний Артемий Лебедев стал отцом в 11-й раз – все подробности родов 12:38Вот тебе сосед и друг: Боярского не дождались на панихиде по убитому раком Ивану Краско 12:31Не стало известной певицы – тысячи людей по всему миру оплакивают угасшую звезду 11:59В Москве начала работу "Школа кинолога" 11:05Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX 10:59Дом со слонами в Щукине отремонтируют силами инвестора 10:39Бывшая молодая жена блеснула у гроба ловеласа Ивана Краско 10:30Объектов культуры в Москве стало больше 10:19Тест: Продолжите фразу и проверьте знания о фильме "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 10:19Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско 09:41Легенда “Арсенала” ушла навсегда: трагический конец эпохи британского бизнеса 09:34Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с холодильником 08:15Не стало гения, внесшего огромный вклад в российскую промышленность 06:51Омар Хайям раскрыл секрет счастья после 50 лет – нужно отказаться лишь от одной привычки 03:42Что нельзя делать 13 августа, в Евдокимов ден, чтобы не поругаться с семьей 00:36Известный 29-летний спортсмен ушел из жизни прямо на соревнованиях – трагедия потрясла весь мир 21:07Три признака по-настоящему мудрого мужчины: это знание передавали из поколения в поколение 20:09Названа одна привычка, которая мгновенно выдает состоятельного человека 18:54Заставить покраснеть: 5 агрономических хитростей для быстрого созревания томатов 17:39Вершина, ставшая последней: мир покинул легенда российского альпинизма 17:06Три вещи, которые сразу выдают глупую женщину: запомните эту восточную мудрость 16:18Секрет Эйнштейна: как воображение формирует вашу жизнь 15:37Как за границей: топ-5 мест в России, где виды не уступают зарубежным курортам 14:16Не стало выдающегося народного артиста – еще одна невосполнимая утрата для тысяч людей 14:08Прорыв в медицине: ученые нашли лекарство для лечения болезни Альцгеймера 13:56Ушла из жизни звезда сериалов Ментовские войны и Тест на беременность 13:49Перемолотые кости: страшные подробности кремации утонувшего на отдыхе режиссера Бутусова 13:01Появились сенсационные подробности об измене Брэда Питта спустя долгие годы 12:03Ушел из жизни человек, изменивший направление в современной музыке 11:43Леонардо да Винчи знал: вот как любовь становится ярче в несчастье 11:32Вечная память: люди несут цветы к дому Николаева в центре Москвы 11:08Искусственный интеллект довел человека до галлюцинаций всего одним советом 11:06Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну 10:57Москвичей и гостей столицы приглашают на Дни Индии 14 – 17 августа 10:16Парк усадьбы Петровско-Разумовское взят под госохрану 09:39Секрет острого ума, какие продукты в рационе помогают пожилым сохранять память 09:35В Москве отремонтировали семь домов с дворами-колодцами 09:21Россия прощается с выдающимся литератором: трагически ушел из жизни мастер слова 09:03Тест: угадайте советские фильмы по одному кадру с телевизором 08:16Ушел из жизни гений, преобразивший сцену 06:49Омар Хайям назвал главный признак токсичного человека – бегите от таких без оглядки 03:36Что нельзя делать 12 августа, в день Иоанна Воина, чтобы не нажить финансовые проблемы 00:14Два молодых боксера ушли из жизни один за другим после поединка на ринге – мир скорбит 21:05Страшная трагедия российского спорта: жизнь чемпиона оборвалась внезапно 20:33Эта модная привычка из 2000-х мгновенно выдает ваш возраст: стилисты умоляют так не делать 19:53Не стало барда, чьи песни мы пели всю жизнь – мир прощается с легендой 18:19Теперь мы знаем, почему вымерли мамонты: виной всему комета, взорвавшаяся над Землей
Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей

Как выбрать букет на 1 сентября: советы для родителей, учеников и учителей

Красивая традиция покупать цветы на День знаний десятки лет неизменна. Некоторые ученики вручают конфеты, мед, орехи, букеты из конфет или растения в горшке, но все равно шелест цветочной упаковки сопровождает каждую линейку.

Чтобы букет на 1 Сентября не превратился в обременительную ношу или разочарование, стоит подойти к выбору осознанно. Как найти баланс между красотой, практичностью и уместностью? Разбираемся вместе с экспертами Flowwow.

Выбирайте цветы, которые будут долго стоять

Самые стойкие варианты

Какие цветы дарят учителю? Хризантемы, альстромерии и герберы — чемпионы по выносливости. Они сохраняют свежесть до 7–10 дней даже без особого ухода. Гвоздики, вопреки стереотипам, тоже весьма живучи, а орхидеи в срезке могут простоять неделю и больше. При правильном уходе практически все цветы будут стоять минимум неделю.

Лайфхаки для свежести

Букеты с флористической губкой в упаковке будут стоять дольше, так как в нее часто добавляют специальные полезные для цветов вещества. Перед линейкой цветы можно немного опрыскать водой из пульверизатора, чтобы освежить внешний вид.

Продумайте удобство для ребенка

Букет от старшеклассника

Подростки часто стремятся к самовыражению, и букет может отражать их стиль. Лаконичные монохромные композиции, непривычные подсолнухи, протеи или даже стильные сухоцветы — хороший выбор. Важно, чтобы букет не выглядел слишком детским. Если ученик дарит его сам, можно обсудить с ним варианты. Это сделает процесс осознанным.

Вес и размер букета

Идеальный букет первоклассника — легкий, примерно около 500 г. Например, одна альстромерия весит до 30 г, гербера — в два раза больше, хризантема сантини — 80–100 г, гладиолусы, подсолнухи могут достигать 200 г.

Диаметр композиции не должен быть больше головы ребенка, иначе букет станет неудобным. Длинные стебли лучше укоротить. Растения с тяжелыми стеблями, например гладиолусы, пусть будут в композиции лишь акцентами. Хорошо подходят компактные круглые букеты из гербер, кустовых роз или тюльпанов.

Безопасная упаковка

Жесткая сетка или проволока в упаковке может царапать руки — лучше выбрать мягкую крафт-бумагу, ткань или сизаль. Проверьте, нет ли в композиции острых или опасных декоративных элементов, например топперов в виде карандаша, бусин или жестких лент.

Соотнесите букет с бюджетом

Доступные варианты

Недорогие, но красивые цветы на 1 Сентября — астры, хризантемы, диантусы, альстромерии, некоторые сорта роз. Букет из одного вида растений часто стоит дешевле, чем сборная композиция.

Премиум-букеты

Такие композиции вручают учителям выпускных классов, администрации школы или в знак особой благодарности. Выбор для особых случаев — экзотические цветы, например орхидеи, антуриум. Также эффектно выглядят ранункулюсы, гортензии, розы.

Как сэкономить и получить качественный букет

Компактные букеты из 3–5 цветков с зеленью выглядят лаконично и мило, кустовые розы или хризантемы стоят дешевле, но выглядят также презентабельно. Кроме того, многие родители приноровились заказывать цветы раньше, а курьера встречать 1 Сентября. Например, на Flowwow можно оформить заказ за 7 дней до вручения и сэкономить, используя скидку на первый заказ или бонусы для частичной оплаты.

Не забудьте про оригинальность

Необычные цветы

Вместо классических, всем привычных вариантов выберите что-то неожиданное. Например, подсолнухи символизируют радость и энергию, а сухоцветы не вянут и выглядят нестандартно.

Креативная упаковка

Букет в форме глобуса или книги запомнится надолго. Добавьте ленту с именем ребенка или поздравительной надписью — это придаст индивидуальности школьному букету.

13 августа 2025, 15:03
Фото: stockking / freepik.com
Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник

Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник
"Мы разработали установку, которую считали невозможной, – теперь она лечит пациентов в Китае и России", – отмечает Сергей Таскаев, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН и заведующий Лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Новосибирского государственного университета. Ядерная идея, опередившая технологииЕще в начале XX века физики выдвинули гипотезу: если в опухоль доставить соединение с изотопом бора-10, а затем облучить ткань нейтронами, произойдет ядерная реакция, уничтожающая только пораженные клетки и не затрагивающая здоровые.

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"

Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса "Аутентичность"
С 8 по 10 августа в Москве состоится офлайн-мероприятие от предпринимателя, бизнес-коуча и автора программы с психоэмоциональной диагностикой М2 Петра Осипова. Воркшоп "Аутентичность" рассчитан на три дня живой работы и соберет более 1500 участников. Программа строится вокруг глубокой личной диагностики и пошаговой сборки индивидуальной стратегии, без универсальных решений и готовых шаблонов.

МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших

МОЯ МАРКА ® объявляет лучших из лучших
Оргкомитет национальной премии для всей семьи МОЯ МАРКА ® объявляет лауреатов, отмечая заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг и определяя на основе народного голосования лучшие торговые марки и лучших представителей бизнеса, которые своим трудом, талантом и заботой о маленьких россиянах и их родителях делают нашу жизнь ярче, комфортнее и безопаснее. По результатам голосования лауреатами 2025 стали: ОРМАТЕК, детское питание ФРУТОНЯНЯ, МОСКВАРИУМ, молочные продукты ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО, косметика для всей семьи AVON, OSTIN, БОГУЧАРСКИЕ КОЗИНАКИ, ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА, YOKOSUN, PRESIDENT, детские вафли JOGA, КОРОНА, СМ-КЛИНИКА, РИНОСТОП, ПЕНТАЛГИН, офтальмологическая клиника ЯСНЫЙ ВЗОР и другие.

"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены?

"Здравсити Аптека" вместо "Будь здоров": что означают эти перемены?
Масштабная трансформация сети аптек "Будь здоров" стала частью обновленной стратегии маркетплейса здоровья zdravsiti.ru, который не просто объединяет онлайн-сервис и сеть аптек, а меняет само понимание удобного аптечного опыта. Теперь магазин на углу — это физическое продолжение онлайн-платформы с цифровыми подходами, предзаказом, сервисом поиска, отслеживания поступлений.

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери

Как минимизировать риск поломки замка во входной двери
Входная дверь – это не просто часть интерьера, а ваш барьер безопасности. И если замок выходит из строя, это всегда стресс. Особенно когда вы стоите перед закрытой дверью с половиной ключа в руке или с заклинившим механизмом. Чтобы избежать таких ситуаций, важно знать, как снизить риск поломки, и главное – что делать, если беда уже случилась. Не используйте силуЕсли ключ туго проворачивается или с трудом входит в замочную скважину — это уже сигнал.

Выбор читателей

