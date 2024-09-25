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Среда 25 сентября

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Туристы увидят "Солнце руин" на Урале

Туристы увидят "Солнце руин" на Урале

Арт-объект, созданный креативной командой из Краснодара и Магнитогорска, установили на новом велопешеходном туристическом маршруте, который проходит через село Маминское. Именно с этого села в конце XIX века началась золотодобыча на Урале.

Команда «73/24» в составе архитектора и двух художников построила арт-объект «Солнце руин» на Маминском пруду в 90 км от Екатеринбурга. Уникальное сооружение появилось в рамках арх-резиденции проекта URALRUIN «Не пустое место». Объект состоит из трех равно увеличивающихся «солнц», отражающих положение светила от рассвета до зенита. Скульптура символизирует восход Солнца и новое развитие села Маминского.

«Когда мы приехали устанавливать арт-объект, мы увидели, что наша идея перекликается с местностью даже больше: изображение солнца есть на воротах, на зданиях неподалеку. В местном музее есть полотенце, которое было соткано на старинном ткацком местном производстве. Мы по фото восстановили этот орнамент. И добавили полотна с акцентными надписями и названиями основных партнеров», — поделилась архитектор команды «73/24»Валерия Андреева.

Арт-объект — первый объект благоустройства на набережной пруда в Маминском. Он не только украсил пространство, но и стал новым местом отдыха для селян. Удобная скамейка, установленная «под лучами Солнца», почти никогда не пустует. Появление арт-объекта стало возможным благодаря поддержке бренда «Помидорка».

«Мы помогаем развивать регионы через создание креативных проектов и помощь молодым художникам. Для нас важно поддерживать такие проекты и их авторов, потому что любое творчество, будь то приготовление вкусных, полезных и красивых блюд или создание скульптуры — это то, что меняет к лучшему и нас самих и тех, кто рядом. Так, проект «Солнце руин» положил начало благоустройству набережной в селе Маминском», — рассказала руководитель по коммуникациям бренда Лия Сакалла.

«Солнце руин» — один из новых арт-объектов, построенных в природных локациях Маминского участниками URALRUIN. Так, в месте слияния рек Исети и Габиевки также появилась фигура Игнатия Попова — основателя первого поселения на этой территории, а у перекатов — объект «Закром», отсылающий к индустриальному прошлому региона. Все три арт-объекта включены в карту велопешеходного маршрута VELORUIN (0+), соединившего село Маминское и деревню Шилова.

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25 сентября 2024, 15:05

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