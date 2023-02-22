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Калужская табачная фабрика презентовала свою продукцию и производственные возможности на "Продэкспо-2023"

В Москве завершилась 30-я выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2023". Одним из самых ярких участников экспозиции стала Калужская табачная фабрика.

В этом году упор выставки был сделан на продукцию именно отечественных компаний, при этом зарубежные производства также успешно презентовали свой товар.

Спикером стенда Калужской табачной фабрики выступил ее соучредитель Ваге Григорян. Он рассказал о состоянии отечественного табачного рынка и отметил, что проведение таких выставок актуально для российских производителей:

"В условиях доминирования транснациональных компаний на территории РФ подобные выставки являются практически единственным способом показать себя и презентовать свою продукцию отечественному потребителю. А "Продэкспо", на мой взгляд, одна из самых основных таких площадок".

На "Продэкспо-2023" было представлено четыре российские табачные компании. Все они развиваются, каждая имеет перспективы и является конкурентоспособной. КТФ среди них отличается повышенной активностью на рынке сбыта в последние годы. Фабрика молодая – работает пять лет, и уже добилась признания среди конкурентов и потребителей табачной продукции.

Менеджер по работе с федеральными и локальными торговыми сетями Калужской табачной фабрики Александр Карастылев рассказал, что большая команда компании состоит не только из опытных технологов и инженеров, но и молодых специалистов. На предприятии внедрена система наставничества, что актуально в Год педагога и наставника, которым объявлен в России 2023-й. Старшие и опытные обучают молодежь, те, в свою очередь, делятся с коллегами актуальными знаниями в области высоких технологий. Предприятие активно использует лучшие отечественные и зарубежные практики, перекладывая их на свои реалии.

Незадолго до выставки, в Санкт-Петербурге прошел круглый стол "Дело – табак: как побороть контрафакт". На дискуссии выступил коммерческий директор КТФ Айрат Хазиев. Он отметил, что конкурировать с нелегальными участниками табачного рынка очень сложно. "Серые" сигареты доступны в цене, ведь их производители не платят акциз и налоги.

"Какой результат получаем? Нелегальный рынок растет, государство лишается приличной доли поступлений в бюджет, а честные бизнесмены – прибыли. И потребитель в итоге покупает продукт сомнительного качества", – подчеркнул Айрат Хазиев.

Ваге Григорян отметил необходимость увеличения оборотных средств. Эту проблему можно решить, обеспечив отечественным табачным компаниям доступ к льготному кредитованию. Также производителям сигарет в России приходится заранее выкупать акцизные марки перед производством сигарет, а это большие деньги.

"Внедрение системы, исключающей техническую возможность продажи незаконно введенной в оборот табачной и никотиносодержащей продукции, а также усиление технического оснащения границ позволят пресечь преступные пути попадания на рынок РФ нелегальной продукции, и ввести тотальный контроль отрасли через цифровизацию товарного знака, что кардинально изменит ситуацию на рынке", – уверен Ваге Григорян.

22 февраля 2023, 20:53
Соучредитель Калужской табачной фабрики Ваге Григорян

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