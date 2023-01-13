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Запахло дымом: что будет с табачной отраслью в новых реалиях?

С момента начала СВО российская экономика переживает крупнейшую перезагрузку за последние пятнадцать лет. Многим секторам экономики приходится адаптироваться под новые сложности, которые замедляют процессы развития бизнеса на всех этапах. Повышение затрат на логистику, перебои с поставками сырья, сложность новых финансовых операций для закупок – это вызовы не только для предпринимателей, но и для правительства, которое издает законы, регулирующие российский рынок. Торговля с другими странами, которые не применили против России санкционные меры, выходит на совершенно новый уровень. Китай, Египет, Киргизия, Мексика, ОАЭ, Казахстан, Индия начинают вести более активные международные отношения.
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Российский рынок табака является одним из крупнейших в мире по объему потребления сигаретной продукции. В данный момент правительством готовится распоряжение, благодаря которому табачную продукцию внесут в список стратегических товаров. По некоторым расчетам, бюджетные доходы по табачной продукции в 2023 году составят 100 млрд. рублей, при средней цене на табачную продукцию 125 рублей (из-за повышения ставок акциза).

Из-за высоких цен спрос на дешевые табачные изделия поднялся, вместе с этим увеличился рост контрафакта, который остается пока самой главной проблемой отрасли.

Из-за неэффективности мер пресечения незаконной торговли бюджет страны недополучил более 300 млрд рублей. (данные Счетной палаты). Минфин считает, что в табачной отрасли слишком много регуляторов, а нормативно-правовое регулирование не обеспечивает действенных механизмов контроля за оборотом. Именно это является причиной контрафакта никотино-содержащей продукции.

Между тем, по данным Федеральной службы государственной статистики, не прогнозируется снижение спроса на сигареты. Каждый восьмой курильщик в России признался, что за последние полгода стал курить чаще.

Еще одной проблемой до сих пор остается отсутствие закона о присутствии на полках торговых точек не менее 35 % российской никотино-содержащей продукции. Если бы такой закон вышел, это стимулировало бы в России фабрики производить больше табачных продуктов. Если бы на законодательном уровне провели еще ряд изменений: убрали коэффициент Т (он ограничивает объем производства по существующей ставке акциза и темп, что ограничивает рост), давали бы кредиты на расширение объема продукции на уровне Минпромторга и поощряли другими мерами, то через некоторое российские предприятия вместе со странами ближнего зарубежья сумели бы покрыть как минимум 60 % рынка. Необходимо выпустить еще меры поддержки отечественного производителя с учетом роста населения в стране в принципе.

После событий 24 февраля в медиапространство прошли новости, что с российского табачного рынка ушли крупные международные игроки: Imperial Brands (потери после ухода – 400 млн. стерлингов) и British American Tobacco. Компания Philip Morris тоже объявила о своем потенциальном уходе. На самом деле транснациональные корпорации остались, просто интегрировались в иной формат, например, через российские компании.

Многие эксперты не называют это катастрофой для потребителей, потому что российский табачный рынок все еще представлен успешными компаниями. По сообщению ЦРПТ рынок легальных сигарет вырос на 12 %, такая цифра – это заслуга российских производителей. Одной из таких компаний является Калужская табачная фабрика.

За пятилетнюю работу КТФ успели наладить бесперебойное производство никотино-содержащей продукции, которая совмещает передовые инновационные технологии, современные научные достижения с эко-традициями: чистый табачный лист, классические способы выращивания без преизбытка пестицидов и гербицидов. Табак выращивают в других странах: Китае, Индонезии, Турции, Болгарии, Индии, Ливане. Объемы производства КТФ – это более 200 миллионов сигарет в месяц, которые могут закрыть немалую часть потребительского спроса в России. Эту фабрику отличает и маркетинговый план: создание узнаваемого бренда и уникальных продуктов без аналогов даже за рубежом.

На прошедшей международной выставке World Tobacco Middle East в Дубае, КТФ была представлена широким ассортиментом своей продукции, которая по словам посетителей мероприятия, смело отвечает всем самым высоким мировым стандартам. C учетом ограничений наиболее привлекательны для экспорта азиатские рынки и Middle East. Участие в WTME для российских компаний открывает новые возможности – развиваться в направлении Востока, чью специфику еще предстоит изучить. Чем регулярнее российские предприятия будут посещать подобные мероприятия, тем комфортнее окажется вход на эти рынки.

Факт существования таких молодых российских компаний в табачной индустрии можно также считать позитивным для всей отрасли. Подобные предприятия смогут даже в условиях новых мер регулирования значительно помочь экономике России.

Немного статистики: до введения маркировки теневой сегмент табачного рынка рос в геометрической прогрессии. С момента ее появления в 2019 году этот сегмент стал сокращаться. К 2022 году доля незаконного оборота на рынке сократилась с 15,6% в 2019 году до 11,5% по итогам 2021 года.

13 января 2023, 10:08
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Запахло дымом: что будет с табачной отраслью в новых реалиях?

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