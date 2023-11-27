Завершен I этап премии Компании | Персоны года 2023

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Понедельник 27 ноября

12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня 17:08Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова 15:38Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга? 13:16Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок 12:07Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша 02:11"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Завершен I этап премии Компании | Персоны года 2023

Оргкомитет ежегодной бизнес-премии Компания | Персона года подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке Компании | Персоны года 2023.

Следующим этапом премии будет отбор и награждение ПРОЕКТОВ компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса. В целях расширения географии присутствия заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 1 февраля 2024 года.

Участие в премии Компания | Персона года может предоставить новым участникам рынка, показывающим потенциал лидерства, целый ряд возможностей:

  • Публичное признание. Победа или даже участие в качестве финалиста в такой престижной премии может привлечь внимание общественности, инвесторов, потенциальных партнеров и клиентов, что способствует укреплению бренда и репутации.
  • Экспертное признание. Положительная оценка экспертов и жюри может подтвердить уровень качества и инновационность представленных проектов.
  • Сетевые связи и партнерства. Участие в премии может стать поводом для установления новых полезных связей с другими участниками рынка, инвесторами, потенциальными партнерами или клиентами, что способствует развитию бизнеса.
  • Повышение мотивации сотрудников. Успех в премии может быть отмечен и внутри компании, что будет способствовать повышению мотивации сотрудников и укреплению командного духа.

Таким образом, участие в премии открывает перед компаниями новые возможности для продвижения своего бизнеса, укрепления репутации и расширения деловых связей.

Елена Лапик, генеральный директор премии:

«Компания Года и Персона Года – первые российские бизнес-премии, учрежденные еще в 90-х годах, во время становления новой России. За 25 лет своего существования они сами превратились в бренд, который известен всему бизнес-сообществу. И не только продолжают оставаться на рынке, но из традиционных премий трансформировались индекс узнаваемости и признания компаний и руководителей отдельных направлений бизнеса.

Среди наших лауреатов Андрей Костин, Андрей Рюмин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Владимир Потанин, Газпром, АвтоВАЗ, ВТБ, Сбербанк, Аэрофлот, Ростелеком и многие другие.

Традиции определения лучших в России компаний и бизнес-персон продолжается».

Компания года. Промышленно-инфраструктурное строительство. Победитель– ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект».

Константин Маслаков, руководитель ведущего строительного подразделения холдинга «Мосинжпроект».

– Сотрудники холдинга «Мосинжпроект» задействованы в ключевых градостроительных программах Москвы. Какой из проектов последних лет является для вас наиболее знаковым?

– Наша команда принимает активное участие в реализации ключевых градостроительных программ Москвы. За 10 лет реализованы многочисленные социально значимые объекты города: новые линии и станции метро, автомобильные магистрали, электродепо, объекты гражданского строительства. Многие из них стали символами современной Москвы – парк «Зарядье» с концертным залом, модернизированный стадион «Лужники», Центр художественной гимнастики Ирины Винер и другие.

Одним из самых важных и значимых проектов 2023 года, в котором наша команда принимала непосредственное участие, является строительство и запуск Большой кольцевой линии метро, торжественное открытие которого состоялось в марте с участием Президента России Владимира Владимировича Путина. 70 километров тоннелей и 31 станция метро – это самое протяженное подземное кольцо в мире, аналогов которому просто не существует. При этом сложнейший мегапроект реализован в рекордно короткие сроки – всего за 10 лет. Большое кольцо – символ технологического прорыва в области метростроения, который консолидировал лучшие передовые практики и технические решения, позволившие обеспечить масштабное строительство в сжатые сроки. Это настоящий подвиг – более 20 тысяч специалистов трудились с огромной самоотдачей. И для нас большая честь и лучшая награда, что главный проект московского метростроения пользуется такой популярностью среди жителей и гостей столицы.

– Какие проекты сейчас в работе?

– В настоящее время наш главный проект – строительство Национального космического центра, флагманского проекта отечественной космической отрасли. Кроме того, планируем принять участие в строительстве новых линий метро – ведь оно, как и прежде, задает ритм нашего города.

«За 30 лет работы международного брендаXFITоткрыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, – делится Светлана Базарова, директор по маркетингу и рекламеXFIT. – Расширение присутствия – часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей как на физическом, так и психологическом и ментальном уровнях. Выдерживать конкуренцию непросто, но мы постоянно совершенствуем фитнес-продукт и обновляем его в соответствии с последними разработками мирового уровня. Занимаемся развитием тренерского состава, для чего ежегодно проводим аттестации и практически нон-стопом обучения, совершенствуем франчайзинговые пакеты и работаем с нашими партнерами с теснейшей связке, а также следуем актуальным тенденциям, делая ставку на цифровые продукты и их востребованность аудиторией. Мы остро ощущаем запросы времени и понимаем, что сегодня клиентов не надо удивлять чем-то сверхъестественным, им важно внимание со стороны бренда – качественный сервис, тренерская экспертиза, современный фитнес-продукт и многофункциональное фитнес-пространства, где всё создано для эффективных занятий и комфортного пребывания. Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубыXFITстали более яркими, а их атмосфера – располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию».

Лауреаты 2023

27 ноября 2023, 11:22

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"
Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах". В основе спектакля — путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность.

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой
В коротком ролике главная героиня готовится к событию вместе с популярными персонажами студии "Союзмультфильм" Концепт анимационного тизера погружает зрителя в волнительный процесс подготовки к празднику.

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"
Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова. Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет.

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира
Впервые шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года! Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале.

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений – продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы.

Выбор читателей

25/11СбтНачавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 26/11Вск"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 27/11ПндЧуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 27/11ПндЕму тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 27/11ПндСнова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 27/11ПндКонстантин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака