"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать

21 октября всех зрителей и участников на главном паркете страны в Государственном Кремлевском дворце ждет полное захватывающих эмоций и атмосферы праздник танца! В четвертый раз пройдет международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!", организованный президентом Российского танцевального союза, почетным вице-президентом WDC заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым.



В силу объективных обстоятельств этот турнир вновь будет проводиться вместо чемпионата мира по европейским танцам среди профессионалов по версии Всемирного танцевального совета WDC.



"Кубок Кремля – Гордость России!" заявил о себе впервые в апреле 2022 года и стал отличаться не только от официальных турниров WDC, но и от Кубка мира, который за свою 25-летнюю историю подарил России выступления сильнейших танцоров мира, элиты танцевального искусства и спорта. За короткий срок своего существования Кубок Кремля приобрел свое лицо. Собственно, как и все турниры Станислава Попова. На нем организатор ограничил состав участников среди профессионалов и любителей четвертьфиналом и сделал акцент на сильнейшие российские пары, тем самым накалив до предела конкуренцию между ними, трансформировав танцевальное действие в более захватывающее. Особенно это коснулось латиноамериканских танцев.

Станислав Попов: "Кубок Кремля 21 октября, непременно, доставит удовольствие зрителям. Турнир среди профессионалов и любителей в латиноамериканской программе, соревнование профессионалов и юниоров в программе American Smooth (смус), выступление участников популярного направления Pro-Am (профессионал-любитель), показательные выступления именитых танцоров с шоу-номерами создадут радостную атмосферу вечера. На паркет выйдут лучшие российские дуэты, среди которых звезды танцевального спорта мирового уровня! Вместе с ними выступят пары из Беларуси, Болгарии, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Румынии, Хорватии и Южной Кореи, которые решили поддержать своим участием соревнования. Это событие наполнит наши сердца гордостью за нашу страну, любовью и радостью жизни, верой в мирное будущее!"

Данный турнир особенный! В нем танцуют только приглашенные пары, отобранные Станиславом Поповым по рейтингу и спортивным достижениям. В латиноамериканской программе оспаривать чемпионский титул будут 29 пар: двукратные чемпионы России, вице-чемпионы мира 2022, трехкратные обладатели "Кубка Кремля – Гордость России!", финалисты всех знаковых международных турниров Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева, бронзовые призеры чемпионата России 2022, вице-чемпионы весеннего Кубка Андрей и Анастасия Киселев. Дебютирующие в профессионалах в апреле и ярко взлетевшие на пьедестал, бронзовые призеры Михаил Попов и Анастасия Дубровская, чемпионы Китая Ван Жи и Пан Джианхуи и многие другие, кто в своем арсенале имеет победы в различных соревнованиях.

Михаил Попов и Анастасия Дубровская: "Сейчас наша задача раскачать нашу пару как продукт, чтобы это было более убедительно, более амплитудно, более контрастно. Стараемся свое тело также максимально раскачать так, чтобы зрителей цепляла наша энергия. И при этом будем оставаться в танце в роли мужчины и женщины, чтобы не потерять базовые принципы. Очень много работаем над бейсиком: шагами, фигурами, движениями. И очень много работаем над парностью. Конечно же, хотим повысить еще нашу планку. Мы не думаем просто ее удерживать, будем стремиться еще добавлять".

За любительский Кубок Кремля поборются тридцать пар. Свой высокий уровень они смогли показать в этом году в Блэкпуле, где в судейском составе были только иностранные арбитры. Российские танцоры любители на самом деле обладают высочайшим профессиональным мастерством и в турнире Rising Stars из семи финалистов наши четыре пары были в финале, причем две пары заняли первое и второе места: Николай Паршиков и Алена Гурьянова, Артем Титивкин и Елизавета Дворянова. Безусловно сильнейшая конкуренция у этих дуэтов будет с чемпионами весеннего Кубка Таха Бату Чошар и Александрой Повзун и вице-чемпионами Никитой Горденковым и Беллой Бакаровой. Красота, напряжение, бешеная энергетика – все это предстоит увидеть болельщикам в зале. Будет ли смена на пьедестале и в финальной панели? Покажут результаты соревнования и решение авторитетного судейства.

Николай Паршиков и Алена Гурьянова: "Безусловно, у нас есть цели на предстоящий Кубок Кремля. Можно ли это озвучить, или это мечта, секрет (улыбается). Мы, вообще, всегда хотим побеждать! Ради этого мы все делаем и выходим на паркет. Желаем, чтобы все было по плану. Организаторы — очень опытная команда! Всем зрителям насладиться танцем, наполниться вдохновением от участников, увидеть, насколько красив и прекрасен наш вид спорта. Участникам, конечно, хорошего танца, легкого паркета. И всем добра!"