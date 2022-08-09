Рассчитать страховку ОСАГО на сайте Тинькофф

Преимущества страховки от Тинькофф

Как известно, Тинькофф всегда предлагает только выгодные услуги. Вот и страховой полис, предоставляет клиентам множество преимуществ. К наиболее важным плюсам можно отнести такие пункты:

нет необходимости ехать в офис;

прием заявки в онлайн режиме;

оплата услуги за пару минут;

страховые выплаты осуществляются за два дня;

предлагается круглосуточная помощь;

можно вернуть до 15% кэшбэка;

можно приобрести по сниженной стоимости;

электронную версию легко предоставлять сотрудникам ГИБДД;

при окончании срока полиса система оповестит о необходимости оплаты.

Все перечисленные преимущества и ряд других плюсов дают полное представление о том, что данный полис предлагается на более выгодных условиях, чем те, на которых можно приобрести страховку в различных страховых компаниях или банковских учреждениях.

Условия для понижения стоимости полиса

Тинькофф Страхование предлагает ряд скидок при приобретении страховки. К основным бонусам можно отнести следующие:

за безаварийную езду со своей стороны водитель получает солидную скидку;

при оплате картой в мобильном приложении возвращается приличный кэшбэк;

чем больше стаж вождения и возраст автовладельца, тем ниже стоимость;

чем меньше в полисе вписано водителей, тем меньше цена страховки.

Благодаря этим скидкам клиенты приобретают полис по значительно выгодной стоимости, что и увеличивает число клиентов желающих воспользоваться данным предложением.

Подведем итоги

Специалисты Тинькофф Страхование делают все возможное, чтобы число клиентов желающих воспользоваться данным предложением о приобретении страхового полиса было как можно больше. Для этого предлагаются выгодные условия с различными скидками и бонусами, что очень нравится клиентам. Сотрудники качественно и довольно быстро выполняют свою работу, клиентам это нравится, и они с удовольствием приобретают полис ОСАГО в Тинькофф.