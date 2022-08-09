Рассчитать страховку ОСАГО на сайте Тинькофф

Преимущества страховки от Тинькофф
Как известно, Тинькофф всегда предлагает только выгодные услуги. Вот и страховой полис, предоставляет клиентам множество преимуществ. К наиболее важным плюсам можно отнести такие пункты:
- нет необходимости ехать в офис;
- прием заявки в онлайн режиме;
- оплата услуги за пару минут;
- страховые выплаты осуществляются за два дня;
- предлагается круглосуточная помощь;
- можно вернуть до 15% кэшбэка;
- можно приобрести по сниженной стоимости;
- электронную версию легко предоставлять сотрудникам ГИБДД;
- при окончании срока полиса система оповестит о необходимости оплаты.
Все перечисленные преимущества и ряд других плюсов дают полное представление о том, что данный полис предлагается на более выгодных условиях, чем те, на которых можно приобрести страховку в различных страховых компаниях или банковских учреждениях.
Условия для понижения стоимости полиса
Тинькофф Страхование предлагает ряд скидок при приобретении страховки. К основным бонусам можно отнести следующие:
- за безаварийную езду со своей стороны водитель получает солидную скидку;
- при оплате картой в мобильном приложении возвращается приличный кэшбэк;
- чем больше стаж вождения и возраст автовладельца, тем ниже стоимость;
- чем меньше в полисе вписано водителей, тем меньше цена страховки.
Благодаря этим скидкам клиенты приобретают полис по значительно выгодной стоимости, что и увеличивает число клиентов желающих воспользоваться данным предложением.
Подведем итоги
Специалисты Тинькофф Страхование делают все возможное, чтобы число клиентов желающих воспользоваться данным предложением о приобретении страхового полиса было как можно больше. Для этого предлагаются выгодные условия с различными скидками и бонусами, что очень нравится клиентам. Сотрудники качественно и довольно быстро выполняют свою работу, клиентам это нравится, и они с удовольствием приобретают полис ОСАГО в Тинькофф.