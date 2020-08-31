В Парке искусств "Музеон" начался фестиваль "Добрые люди"

В субботу, 29 августа, в Москве открылся фестиваль гражданского общества "Добрые люди", который проводит Общественная палата РФ. Фестиваль, лейтмотивом которого стала тема благотворительности, продлится до 6 сентября. Всех гостей и участников ждут девять насыщенных и интересных дней, которые пройдут под девизом "Делаем добро вместе!".

Цель фестиваля – привлечь внимание широкой общественности к вопросам гражданской активности, волонтерства, деятельности некоммерческих организаций.

"Фестиваль “Добрые люди” за четыре года стал общепризнанной площадкой для знакомства с успешными социальными проектами и вовлечения граждан нашей страны в некоммерческую деятельность. Мы видим, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше участников и гостей. Это говорит о том, что благотворительность и волонтерство уже давно стали частью нашей повседневной жизни, – подчеркивает Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. – Необходимо создавать комфортные условия для НКО, фондов и волонтеров, которые всегда готовы подставить плечо обществу и государству, нужно поощрять желание людей включаться в решение социальных проблем, знакомить их с благотворительностью, создавать комьюнити гражданских активистов, которые смогут делиться опытом и успешными практиками. Эти задачи в том числе решает и фестиваль “Добрые люди”. Такой подход создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества в России".

До 6 сентября гости фестиваля на ежедневных мастер-классах и интерактивах узнают много полезного о том, как оказывать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. На территории фестиваля будут работать пункты донорства крови, волонтеры будут собирать канцелярские товары для детдомов и интернатов, корм для собак из приютов. У всех желающих будет возможность сдать макулатуру и пластиковые крышечки в переработку.

В день открытия фестиваля его гости смогли принять участие в зарядке с Самирой Мустафаевой, неоднократным призером чемпионатов мира в командном первенстве, гимнасткой мирового класса по версии Международной федерации гимнастики. А на протяжении всех фестивальных дней москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатные занятия по танцам, йоге, песочной анимации, настольному теннису и мини-гольфу, рисованию, актерскому мастерству и многому другому.

На площадке фестиваля также организован лекторий, где можно будет прослушать более 40 лекций от известных общественных деятелей: членов Общественной палаты РФ, лидеров крупнейших благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков.

В первый день фестиваля в лектории выступил председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", член ОП РФ Григорий Сергеев. Он рассказал о новых технологиях, которые используют во время поиска людей, и достижениях "Лиза Алерт".

По словам Григория Сергеева, "количество заявок на поиск людей, получаемых "Лиза Алерт" за год, вырастает примерно на 80%. При этом численность волонтеров выросла незначительно, а это значит, что нагрузка на каждого из них существенно увеличивается. Всего же за 10 лет работы отряда обработано 83 тысячи заявок на поиск, спасено 62 тысячи человек, что сравнимо с населением двух небольших подмосковных городов. В настоящее время с отрядом на постоянно основе сотрудничают более 20 тысяч добровольцев в 57 регионах РФ".

Организаторы фестиваля также провели воркшоп "Волонтерство и благотворительность – 5 шагов, чтобы начать". Спикером стала Евгения Кузнецова, директор по развитию Young Group Social. А вечером на площадке наградили победителей конкурса социальной рекламы "Реклама будущего".

За девять дней работы фестиваля москвичи и гости столицы смогут узнать больше о работе 40 благотворительных фондов. В рамках фестиваля проходит акция #ДелаемДоброВместе. Все собранные в ходе акции средства будут направлены в адрес благотворительных фондов-участников ярмарки, пострадавших в период пандемии. Уже сейчас начат сбор средств: оставить пожертвование фондам можно через СМС на номер 2090 с суммой (цифрой), например 300, или пройдя по ссылке.

Кульминацией мероприятия станет большой благотворительный концерт: 5 сентября на сцене Зеленого театра в парке Горького выступят Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и другие звезды.