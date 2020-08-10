Байсангуров: Бой должен быть, и я готов к любому сопернику

Экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейн "Бриллиант из Грозного" Байсангуров 16(14)-1-0 уверен, что выбрал себе неудобного оппонента и может выйти на победную тропу против любого соперника.



10 августа талантливый средневес выступит в Москве в главном карде боксерского шоу "Короли Нокаутов – 4" kokings.ru. Вместо Александра Журавского из Казахстана против него выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска – экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Пан-азиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.

Конечно, Хусейн целенаправленно готовился и находится в прекрасной форме, шансы на победу над опытным, но возрастным Мамонтовым оцениваются, как высокие. "Я готовился почти два месяца к одному сопернику. Он и в другой стойке боксирует, и манера ведения боя другая. Полностью под него перестроился и был готов. Но что поделать, так ситуация сложилась, что придется драться с другим. Сейчас по любому не могу остаться без боя, иначе весь труд пойдет насмарку. Бой должен быть, и я готов к любому сопернику", – прокомментировал Хусейн Байсангуров.

Хусейн реально смотрин на вещи, понимает, что ограничения из-за пандемии остановят некоторых зрителей, но тем не менее ожидает большую поддержку своих болельщиков. "Думаю, что на бой придут много людей поболеть за меня. Это близкие родственники, друзья и вообще просто любители этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, будут ограничения, и я уверен многие побоятся этого вируса. И это правильно на самом деле, потому что здоровье превыше всего".