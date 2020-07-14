30 июля состоится подведение итогов VII Ежегодной Премии "Спорт и Россия"

Премия "Спорт и Россия" берет свое начало в 2014 году, когда, после проведения Олимпиады, спорт стал одним из основных приоритетов России. Тогда Олимпиада стала толчком для развития массового спорта, вовлекая в эту сферу все больше компаний и организаций и постепенно превращаясь в целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий.

2020 год стал еще одним поворотным моментом. Пандемия пришла неожиданно и изменила наше привычное представление мира, вычеркнув из него весь спорт на три месяца. Такого не было никогда, и последствия для индустрии спорта нам только предстоит увидеть. Но вместе с этим, пандемия стала еще одним стимулом для развития, поиска новых форматов и новых решений в условиях современных реалий. Отвечая на новые вызовы, спортивное сообщество постепенно возвращает спорт в нашу жизнь.

Сейчас, как никогда, компании и организации, занятые в сфере спорта, нуждаются в нашей поддержке и внимании. Каждый год Премия "Спорт и Россия" поощряет лучшие проекты в сфере спорта и здорового образа жизни. И не смотря на все сложности, этот год не будет исключением. Подведение итогов и объявление лауреатов VII Ежегодной Премии "Спорт и Россия" состоится 30 июля 2020 года. Заявки на участие принимаются до 20 июля 2020 года.

Принимая во внимание темпы развития и изменений в сфере спорта, Премия "Спорт и Россия" ежегодно ставит перед собой все новые цели. Сегодня Премия является общественно-значимым событием, которое не только способствует развитию спортивной индустрии и повышению уровня поддержки спорта, но и создает площадку для обмена опытом и построения эффективного взаимодействия среди профессионального сообщества. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, мы также внесли ряд изменений, чтобы мероприятие прошло комфортно и безопасно для вас.