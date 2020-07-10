Жаркое лето в городе: танцуй, как Мигель, с Aperol Spritz

Звездный хореограф Мигель и участники проекта "Танцы на ТНТ" – Юля Николаева, Ваня Можайкин, Лена Платонова и интернет-герой Аперольмен – в этом ярком формате отмечают старт лета под зажигательные ритмы! В каждом кадре – солнечное настроение, сочные краски и радость жизни, и все это синонимы всеми любимого итальянского аперитива Aperol.

Ролик претендует стать символом сезона: его участники сочетаются друг с другом так же идеально, как ингредиенты Aperol Spritz! Просто налейте в бокал со льдом просекко и Aperol в равных частях, добавьте немного газированной воды и украсьте долькой апельсина. Когда вся планета общается на языке танцев, музыки и Aperol Spritz, это объединяет людей, где бы они ни находились.

"Я невероятно рад, что наконец-то мы можем встретить лето так, как оно того заслуживает. Для меня друзья, солнце, прогулки и танцы до утра – незаменимые ингредиенты отличного отдыха, – говорит Мигель. – Пусть этот клип зарядит каждого чудесным настроением, жаждой веселья и приключений! Я уверен, что долгожданные теплые дни станут такими же яркими, как цвет любимого всеми коктейля Aperol Spritz, а танцевальные ритмы нашего видео никого не оставят равнодушным".

Море драйва, лучшие друзья и итальянский ярко-оранжевый напиток – вот рецепт идеального лета! За прошедшие месяцы мир изменился, а мы научились ценить друг друга и время, проведенное вместе. И теперь точно не упустим шанс устроить грандиозную вечеринку!

Берите на заметку новые движения от Мигеля и его друзей — они пригодятся вам на летних танцполах! Участвуйте в танцевальном челлендже и получайте яркие призы. Следите за новостями в официальном аккаунте @AperolSpritzRussia в Instagram.

АПЕРОЛЬМЕН

Персонаж, ставший известным в мае 2020 года благодаря появлению в прямых эфирах у селебрити и блогеров – Юлии Коваль, Ксюши Хоффман, Татьяны Морозовой, Сергея Сухова. Под ником korol_leta он присоединялся к эфирам, танцевал и заряжал всех оранжевым настроением. Позже Аперольмен совместно с несколькими Telegram-каналами выпустил летние постеры Celebration Starter Pack со всеми необходимыми атрибутами вечеринки, чтобы аудитория почувствовала это лето и подготовилась к настоящему веселью.

APEROL

Aperol - идеальный аперитив ярко-оранжевого цвета с невысоким содержанием алкоголя и богатым, многогранным вкусом, который ему придают входящие в состав настои трав и корений. Aperol был придуман братьями Барбьери и впервые представлен на Международной ярмарке в г. Падуя (Padua International Fair) в 1919 году. Вскоре он стал одним из самых популярных в Италии. Состав ингредиентов до сих пор в точности соответствуют первому оригинальному рецепту аперитива Aperol, который держится в строжайшем секрете. Фирменный итальянский аперитив Aperol любим и известен во всем мире и заслуженно занимает почетное место в официальном списке Международной ассоциации барменов (IBA).

Яркий и насыщенный APEROL является главным ингредиентом знаменитого коктейля APEROL SPRITZ.

Это идеальное связующее звено в общении, своего рода универсальный язык, который объединяет людей и преумножает их радость и позитив. Aperol Spritz сопровождает радостные моменты общения с друзьями во время ланча, после работы или на вечеринке. Aperol Spritz создает настроение лета, летних вечеринок и праздника!

Рецепт коктейля Аперол Спритц очень прост и благодаря этому напиток максимально сбалансированный. Налейте в бокал полный льда просекко и Aperol в равных частях, добавьте немного газированной воды, и вы получите идеальный Aperol Spritz.

Коктейль Aperol Spritz всегда пользовался особой популярностью в регионе Венето и венецианских барах "бакари" (bàcari). Это стало своего рода символом "венецианского стиля жизни", в основе которого лежит культура общения и приятного совместного времяпрепровождения с аперитивом и традиционными миниатюрными закусками "чикетти" (cicchetti).