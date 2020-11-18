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Пресс-релизы
Конкурс

Конкурс "Телемании – 2020" – объявлены номинанты!

Фото: Пресс-служба
На “Телеманию – 2020” пришло более 600 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Египта, Германии и пр. В конкурс попали лучшие из лучших.
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Церемония закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания" и объявление победителей пройдет 21 ноября 2020. Смотрите прямую трансляцию на youtube.com/gitrmr/

Объявляем номинантов и желаем всем удачи!

Номинация "INDIVIDUAL"
– "Цой умер!", Александр Соловьёв
– "Пленка, на которой Витя, его смерть и пара песен", реж. Антон Симухин
– "Закрытые двери", реж. Семен Рябуха
– "Смонтируй, как будто я исчез", реж. Оксана Тимченко
– "Выход", реж. Иван Басов
– "Хочу домой"!, реж. Татьяна Лялина

Номинация "JUNIOR"
– "Из фруктов в сухофрукты", реж. Татьяна Бельтюкова (МАОУ Лицей №49, г. Калининград)
– "Ночной Dancehall в Калининграде", реж. Лавр Бельтюков (МАОУ Лицей №49, г. Калининград)
– "Ромашки", реж. Ульяна Румянцева (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Балтийска)
– "Атом: победа или беда человечества"?, реж. Анастасия Гиляревская (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль)
– "#ВпоискахСчастья-Сербия", реж. Дмитрий Ярыгин, Дмитрий Хабарин (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль; телестудия "ПозиТиВ", г. Златоуст Челябинской обл.)
– "Блокадница", реж. Анастасия Гиляревская (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль)
– "Богатырские игры". Проект "Доброволец", реж. Мирослава Черкасс (Детская медиастудия "СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС", г. Луганск)
– "Кубик Рубика", реж. Тимур Ким (Киношкола “ЦЕХ”, г. Москва)
– "Право на память", реж. Артём Галенцов (МАОУ Лицей № 173, г. Екатеринбург)
– "Путь к вершине: "И чтоб взлететь порой, нужно упасть", реж. Регина Зыкова (ГБОУ СОШ №309, г. Санкт-Петербург)

Номинация "PRO"
– "Легенды кино. Донатас Банионис", реж. Ольга Маякова (телеканал "Звезда")
– "Валькирия Сергея Эйзенштейна", Андрей Проскуряков
– "Остров", реж. Арсен Аракелян

Номинация "Лучшая заявка на цикл программ"
– Цикл телевизионных документальных фильмов "Машина времени", реж. Светлана Попова, Екатерина Овчинникова, Наталья Калинкина (Челябинский государственный институт культуры)
– Программа "Московские окраины". Район Митино , реж. Алексей Столчнев (Институт журналистики и литературного творчества)
– "Тайна внутри сумки", реж. Анастасия Нестеренко (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая операторская работа"
– Владислав Политик ("Катюша", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– София Набока ("Сцены у моря", ВГИК)
– Александра Размадзе ("Диалог", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Данила Мушкарев ("Гонщик", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Никита Некрасов ("Скрытое", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая работа журналиста / репортёра"
– Мария Попова ("Бой был вчера", Санкт-Петербургский институт кино и телевидения)
– Марина Вахрушева ("Жизнь без боли", Казанский федеральный университет)
– Анастасия Сербулова ("Спасаюсь", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Виталия Осипова ("Приют", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Алена Спиридонова ("Особенный сын", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая работа звукорежиссера"
– Юлия Васильева ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Даниил Колотов ("Кома", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
– Даниил Пугачев ("Сигнал", Московская международная киношкола / Киноколледж №40)

Номинация "Лучшая работа продюсера"
– Георгий Смирнов (при участии: Жанна Эппле, Сергей Кузнецов и Дарья Дементьева) ("Душа на двоих", ВГИК)
– Павел Палехин ("Покоряя мечты", ВГИК)
– Владимир Фекленко ("Последняя иллюзия", Высшие курсы сценаристов и режиссёров)

Номинация "Лучшая работа режиссера"
– Даниил Пугачев ("Сигнал", Московская международная киношкола / Киноколледж №40)
– Иван Лустин ("Платформа справа", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Анастасия Щуплова ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Даниил Колотов ("Кома", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
– Тана Тамарова ("Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик", ВГИК)

Номинация "Лучшая работа художника"
– Апполинария Булгакова ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)
– Филипп Шейн ("Тихая ночь", ВГИК)
– Хетаг Дзагоев ("Столько всего", ВГИК)
– Светлана Бармина ("Покоряя мечты", ВГИК)
– Екатерина Дерябина ("Скрытое", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая телевизионная программа"
– "Тайна внутри сумки", реж. Анастасия Нестеренко (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Мир. Дети. Еда", реж. Анита Нгуен (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "РГГУ за неделю" (творческий коллектив студенческого телеканала СТК, Российский Государственный Гуманитарный Университет)

Номинация "Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)"
– "Скрытое", реж. Мария Репина (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "На карантине", реж. Николай Карбанов (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Эхо любви", реж. Еламан Шаубанов (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Человеку мало надо", реж. Вячеслав Кононцев (Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского)
– "Осколок", реж. Валентина Набиулина (Уральский государственный архитектурно-художественный университет)
– "Сигнал", реж. Даниил Пугачев (Московская международная киношкола / Киноколледж №40)

Номинация "Лучший web-проект (web-сериал, блог, ток-шоу) \ телевизионная программа"
– "Карантино", реж. Виктория Митрофанова (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Киберпанк СССР", реж. Алексей Хазов (ВГИК)
– Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик, реж. Тана Тамарова (ВГИК)

Номинация "Лучший документальный фильм"
– "Перерождение", реж. Вероника Кузнецова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
– "Девяносто первый" , реж. Олеся Епишина (ВГИК)
– "Хуторянин", реж. София Кулакова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
– "Зона отселения", реж. Юлия Рытик (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Как не бывала", реж. Тимофей Егоров (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Мы…", реж. Андрей Кулиш (ВГИК)
– "Лицеисты", Кирилл Логинов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм"
– "Платформа справа", Иван Лустин (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Скрытое", реж. Мария Репина (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Сцены у моря", реж. Оксана Дегтярева (ВГИК)
– "Столько всего", реж. Матвей Горбунов (ВГИК)
– "Кома", реж. Даниил Колотов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Номинация "Лучший новостной репортаж"
– "Картина преступления", автор – Елизавета Шполянская (МГУ им. М.В. Ломоносова)
– "Разбитые окна", автор – Анжела Акс (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Волшебная эпоха рока", автор – Анна Белова (Институт кино и телевидения (ГИТР)
– "Экологично", автор – Альфия Шакирзянова (Казанский государственный институт культуры)
– "Мазэрдарк", автор – Полина Кондрацкая (Институт кино и телевидения (ГИТР)

В состав профессионального жюри "Телемании – 2020" вошли:

– Наталья Дрозд, продюсер кинокомпании СТВ (х\ф "Давай разведёмся", "Аритмия", "Сердце мира")
– Мария Готлиб, программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film
– Олег Лукичев, один из лучших отечественных операторов (работал с Ренатой Литвиновой, Земфирой, Валерией Гай Германикой, Кириллом Серебренниковым, Александром Велединским, Анной Меликян, Алексеем Германом мл. и пр.); лауреат многочисленных фестивалей и кинопремий
– Сергей Февралев, художник-постановщик (х\ф "Северный ветер", "Мастер и Маргарита", "Скиф", "Анна Каренина", "Белый Тигр", "Орда"); лауреат премий "Белый слон", "Золотой орёл", "Ника"
– Михаил Романовский, режиссер-постановщик кино и телевидения; победитель международных и российских кинофестивалей; бывший главный режиссер телеканала РБК-ТВ; главный режиссёр телеканала RTVI US
– Екатерина Ласкари, медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production; бывший главный продюсер телеканалов ТВ-3 и СТС
– Мария Магронт-Ахвледиани, кандидат филологических наук, автор, режиссер и продюсер телевизионных программ и фильмов, руководитель телепроектов, академик Международной Академии Телевидения и Радио, член Евразийской Академии Телевидения и Радиовещания, член Союза журналистов России, член Международного Союза журналистов, лауреат международных телекинофестивалей
– Юлия Волкова, главный редактор сайта Moviestart
– Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры
– Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД)
– Константин Огнев, советский и российский киновед, советник Ассоциации технических университетов

Молодежное жюри "Телемании – 2020" представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР):
– Анна Трубицына, 5 курс ДП51
– Марина Коржикова, 5 курс ДП51
– Анетта Гамаюн, 5 курс ДП51
– Дарья Самарина, 4 курс ДО41
– Алиса Васьковская, 5 курс ДХ51
– Артём Хомяков, 4 курс ДР43
– Даниил Глущенко, 4 курс ДР43

Президент жюри — Дмитрий Дибров, журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр. Работал на 5-ти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

18 ноября 2020, 14:12

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