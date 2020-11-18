Конкурс "Телемании – 2020" – объявлены номинанты!

На “Телеманию – 2020” пришло более 600 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Египта, Германии и пр. В конкурс попали лучшие из лучших.



Церемония закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания" и объявление победителей пройдет 21 ноября 2020. Смотрите прямую трансляцию на youtube.com/gitrmr/



Объявляем номинантов и желаем всем удачи!

Номинация "INDIVIDUAL"

– "Цой умер!", Александр Соловьёв

– "Пленка, на которой Витя, его смерть и пара песен", реж. Антон Симухин

– "Закрытые двери", реж. Семен Рябуха

– "Смонтируй, как будто я исчез", реж. Оксана Тимченко

– "Выход", реж. Иван Басов

– "Хочу домой"!, реж. Татьяна Лялина

Номинация "JUNIOR"

– "Из фруктов в сухофрукты", реж. Татьяна Бельтюкова (МАОУ Лицей №49, г. Калининград)

– "Ночной Dancehall в Калининграде", реж. Лавр Бельтюков (МАОУ Лицей №49, г. Калининград)

– "Ромашки", реж. Ульяна Румянцева (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 г. Балтийска)

– "Атом: победа или беда человечества"?, реж. Анастасия Гиляревская (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль)

– "#ВпоискахСчастья-Сербия", реж. Дмитрий Ярыгин, Дмитрий Хабарин (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль; телестудия "ПозиТиВ", г. Златоуст Челябинской обл.)

– "Блокадница", реж. Анастасия Гиляревская (Творческое объединение "Детектив", МОУДО ДЮЦ "Ярославич", г. Ярославль)

– "Богатырские игры". Проект "Доброволец", реж. Мирослава Черкасс (Детская медиастудия "СЕРЕБРЯНЫЙ МАРС", г. Луганск)

– "Кубик Рубика", реж. Тимур Ким (Киношкола “ЦЕХ”, г. Москва)

– "Право на память", реж. Артём Галенцов (МАОУ Лицей № 173, г. Екатеринбург)

– "Путь к вершине: "И чтоб взлететь порой, нужно упасть", реж. Регина Зыкова (ГБОУ СОШ №309, г. Санкт-Петербург)

Номинация "PRO"

– "Легенды кино. Донатас Банионис", реж. Ольга Маякова (телеканал "Звезда")

– "Валькирия Сергея Эйзенштейна", Андрей Проскуряков

– "Остров", реж. Арсен Аракелян

Номинация "Лучшая заявка на цикл программ"

– Цикл телевизионных документальных фильмов "Машина времени", реж. Светлана Попова, Екатерина Овчинникова, Наталья Калинкина (Челябинский государственный институт культуры)

– Программа "Московские окраины". Район Митино , реж. Алексей Столчнев (Институт журналистики и литературного творчества)

– "Тайна внутри сумки", реж. Анастасия Нестеренко (Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая операторская работа"

– Владислав Политик ("Катюша", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– София Набока ("Сцены у моря", ВГИК)

– Александра Размадзе ("Диалог", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Данила Мушкарев ("Гонщик", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Никита Некрасов ("Скрытое", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая работа журналиста / репортёра"

– Мария Попова ("Бой был вчера", Санкт-Петербургский институт кино и телевидения)

– Марина Вахрушева ("Жизнь без боли", Казанский федеральный университет)

– Анастасия Сербулова ("Спасаюсь", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Виталия Осипова ("Приют", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Алена Спиридонова ("Особенный сын", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая работа звукорежиссера"

– Юлия Васильева ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Даниил Колотов ("Кома", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

– Даниил Пугачев ("Сигнал", Московская международная киношкола / Киноколледж №40)

Номинация "Лучшая работа продюсера"

– Георгий Смирнов (при участии: Жанна Эппле, Сергей Кузнецов и Дарья Дементьева) ("Душа на двоих", ВГИК)

– Павел Палехин ("Покоряя мечты", ВГИК)

– Владимир Фекленко ("Последняя иллюзия", Высшие курсы сценаристов и режиссёров)

Номинация "Лучшая работа режиссера"

– Даниил Пугачев ("Сигнал", Московская международная киношкола / Киноколледж №40)

– Иван Лустин ("Платформа справа", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Анастасия Щуплова ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Даниил Колотов ("Кома", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

– Тана Тамарова ("Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик", ВГИК)

Номинация "Лучшая работа художника"

– Апполинария Булгакова ("Морфо", Институт кино и телевидения (ГИТР)

– Филипп Шейн ("Тихая ночь", ВГИК)

– Хетаг Дзагоев ("Столько всего", ВГИК)

– Светлана Бармина ("Покоряя мечты", ВГИК)

– Екатерина Дерябина ("Скрытое", Институт кино и телевидения (ГИТР)

Номинация "Лучшая телевизионная программа"

– "Тайна внутри сумки", реж. Анастасия Нестеренко (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Мир. Дети. Еда", реж. Анита Нгуен (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "РГГУ за неделю" (творческий коллектив студенческого телеканала СТК, Российский Государственный Гуманитарный Университет)

Номинация "Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)"

– "Скрытое", реж. Мария Репина (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "На карантине", реж. Николай Карбанов (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Эхо любви", реж. Еламан Шаубанов (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Человеку мало надо", реж. Вячеслав Кононцев (Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского)

– "Осколок", реж. Валентина Набиулина (Уральский государственный архитектурно-художественный университет)

– "Сигнал", реж. Даниил Пугачев (Московская международная киношкола / Киноколледж №40)

Номинация "Лучший web-проект (web-сериал, блог, ток-шоу) \ телевизионная программа"

– "Карантино", реж. Виктория Митрофанова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Киберпанк СССР", реж. Алексей Хазов (ВГИК)

– Screenlife: альтернативная история любви Владимира Маяковского и Лили Брик, реж. Тана Тамарова (ВГИК)

Номинация "Лучший документальный фильм"

– "Перерождение", реж. Вероника Кузнецова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

– "Девяносто первый" , реж. Олеся Епишина (ВГИК)

– "Хуторянин", реж. София Кулакова (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

– "Зона отселения", реж. Юлия Рытик (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Как не бывала", реж. Тимофей Егоров (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Мы…", реж. Андрей Кулиш (ВГИК)

– "Лицеисты", Кирилл Логинов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм"

– "Платформа справа", Иван Лустин (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Скрытое", реж. Мария Репина (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Сцены у моря", реж. Оксана Дегтярева (ВГИК)

– "Столько всего", реж. Матвей Горбунов (ВГИК)

– "Кома", реж. Даниил Колотов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)

Номинация "Лучший новостной репортаж"

– "Картина преступления", автор – Елизавета Шполянская (МГУ им. М.В. Ломоносова)

– "Разбитые окна", автор – Анжела Акс (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Волшебная эпоха рока", автор – Анна Белова (Институт кино и телевидения (ГИТР)

– "Экологично", автор – Альфия Шакирзянова (Казанский государственный институт культуры)

– "Мазэрдарк", автор – Полина Кондрацкая (Институт кино и телевидения (ГИТР)

В состав профессионального жюри "Телемании – 2020" вошли:

– Наталья Дрозд, продюсер кинокомпании СТВ (х\ф "Давай разведёмся", "Аритмия", "Сердце мира")

– Мария Готлиб, программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film

– Олег Лукичев, один из лучших отечественных операторов (работал с Ренатой Литвиновой, Земфирой, Валерией Гай Германикой, Кириллом Серебренниковым, Александром Велединским, Анной Меликян, Алексеем Германом мл. и пр.); лауреат многочисленных фестивалей и кинопремий

– Сергей Февралев, художник-постановщик (х\ф "Северный ветер", "Мастер и Маргарита", "Скиф", "Анна Каренина", "Белый Тигр", "Орда"); лауреат премий "Белый слон", "Золотой орёл", "Ника"

– Михаил Романовский, режиссер-постановщик кино и телевидения; победитель международных и российских кинофестивалей; бывший главный режиссер телеканала РБК-ТВ; главный режиссёр телеканала RTVI US

– Екатерина Ласкари, медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production; бывший главный продюсер телеканалов ТВ-3 и СТС

– Мария Магронт-Ахвледиани, кандидат филологических наук, автор, режиссер и продюсер телевизионных программ и фильмов, руководитель телепроектов, академик Международной Академии Телевидения и Радио, член Евразийской Академии Телевидения и Радиовещания, член Союза журналистов России, член Международного Союза журналистов, лауреат международных телекинофестивалей

– Юлия Волкова, главный редактор сайта Moviestart

– Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры

– Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД)

– Константин Огнев, советский и российский киновед, советник Ассоциации технических университетов

Молодежное жюри "Телемании – 2020" представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР):

– Анна Трубицына, 5 курс ДП51

– Марина Коржикова, 5 курс ДП51

– Анетта Гамаюн, 5 курс ДП51

– Дарья Самарина, 4 курс ДО41

– Алиса Васьковская, 5 курс ДХ51

– Артём Хомяков, 4 курс ДР43

– Даниил Глущенко, 4 курс ДР43

Президент жюри — Дмитрий Дибров, журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр. Работал на 5-ти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.