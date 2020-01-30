Аида Гарифуллина выступит в Барвиха Luxury Village

29 февраля в Концертном зале Барвиха Luxury Village выступит звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. Обладательница эффектной внешности, безупречного вкуса и изумительного голоса выступит на этой сцене впервые.

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину "одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего". Его слова подтверждает головокружительная карьера певицы, ставшей после победы на конкурсе Operalia в 2013 году желанной гостьей на сценах лучших оперных театров и концертных залов мира. В 2017 году за лучший сольный альбом она получила престижную награду ECHO Klassik, которую называют Оскаром в классической музыке, а летом 2018 года выступила на торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу. Сегодня знаменитую певицу продолжают приглашать для участия в масштабных музыкальных проектах. Так, осенью 2019 года Аида стала ведущей 6-го сезона телевизионного конкурса "Большая опера" – одного из флагманских проектов телеканала "Культура". Тогда же Аиду пригласили принять участие в грандиозном концерте на стадионе "ВТБ-Арена", посвященном дню рождения композитора Игоря Крутого. Тогда композиции Крутого, помимо самой Аиды, исполнили Андреа Бочелли, Лара Фабиан, Димаш Кудайберген и многие другие.

Совсем скоро, в феврале 2020 года состоится еще один дебют Гарифуллиной – на этот раз на сцене Большого театра. Аида исполнит партию Волховы в опере "Садко" Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова. Это не первое сотрудничество оперной дивы и талантливого режиссера. Так, в 2017 году солистка Венской оперы и Мариинского театра триумфально дебютировала в Парижской национальной опере, исполнив главную партию в "Снегурочке" Римского-Корсакова. Два года спустя именитый режиссёр пригласил Аиду на роль Луизы в опере Прокофьева "Обручение в монастыре" (Берлинская государственная опера, апрель 2019). Сегодня в насыщенном графике певицы выступления в Метрополитен-опера, Берлинской государственной опере, Большом театре Лисеу (Барселона), Театре Елисейских Полей (Париж), Арена ди Верона, Уигмор-Холле (Лондон), Музикферайне (Вена), а также на Дрезденском и Венском оперных балах. Гарифуллина – частая гостья и на престижных оперных фестивалях: в прошлом году в Зальцбурге она исполнила главную женскую парию в опере Бизе "Искатели жемчуга". Тогда ее партнерами по сцене стали Пласидо Доминго и Хавьер Камарена.

Концерты Аиды Гарифуллиной в Москве – большая редкость. Впервые с сольной программой на столичной сцене она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории. Тогда в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова прозвучали арии и романсы русских и зарубежных композиторов. В 2018 году певица приняла участие в торжественных концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу, а в конце года сделала настоящий подарок поклонникам классической музыки – выступила с сольным концертом в сопровождении Государственного Симфонического оркестра республики Татарстан.

Аида Гарифуллина родилась и выросла в Казани. Первые уроки музыки она получила от своей мамы Ляйли Ильдаровны, дирижера хора – именно мама вдохновила Аиду стать оперной певицей. Затем Аида училась в Высшей школе музыки в Нюрнберге и в Университете музыки и исполнительского искусства в Вене.

В 2013 году российская певица выиграла международный конкурс Operalia. С 2013 она является солисткой Венской оперы и выступает в образе таких героинь, как Мюзетта ("Богема"), Сюзанна ("Свадьба Фигаро"), принцесса Евдоксия ("Иудейка"), Эльвира ("Итальянка в Алжире"), Адина ("Любовный напиток"), Церлина ("Дон Жуан") и Норина ("Дон Паскуале"). В России Аида была солисткой Мариинского театра, где исполняла партии Джильды, Сюзанны, Адины, а также Наташи в "Войне и мире" – опере, поставленной знаменитым режиссером Грэмом Виком.

В сезоне 2016/2017 Аида выступала в Венской опере, впервые спела главную партию в "Ромео и Джульетте" с Пласидо Доминго в качестве дирижера, а также дебютировала в Парижской опере, где исполнила главную роль в "Снегурочке". Среди ее концертных выступлений были Дрезденский Адвент-концерт, сольные концерты в пражском Зале Сметаны и Московской консерватории, два гала-концерта с Дмитрием Хворостовским на фестивале Grafenegg, концерт с Лоуренсом Браунли в Театре Елисейских полей и возвращение в Уигмор-Холл.

В сезоне 2017/2018 Аида дебютировала в Метрополитен-опере (Нью-Йорк) в партии Церлины в "Дон Жуане" Моцарта, а также на сцене Большого театра "Лисео" (Барселона), где исполнила главную партию в "Ромео и Джульетте". Артистка продолжила выступления в Парижской опере ("Богема") и Венской государственной опере ("Богема", "Риголетто"), приняла участие в концертном исполнении оперы "Искатели жемчуга" на Зальцбургском фестивале, а также в концертах открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

В сезоне 2018/2019 Аида блистала на ведущих оперных сценах мира. Именно ей доверили исполнение главных партий в операх "Любовный напиток" Доницетти (Венская опера), "Дон Жуан" Моцарта (Метрополитан-опера) и "Обручение в монастыре" Прокофьева (Берлинская государственная опера). Певица также выступает с концертными программами по всей Европы – от Москвы и Санкт-Петербурга до Парижа и Вены. В июне 2019 года Аида вместе с известным тенором Андреа Бочелли приняла участие в концерте на Дворцовой площади – мероприятии, ставшим кульминацией культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Осенью 2019 года стала ведущей известного телевизионного конкурса "Большая опера" (телеканал "Россия-К").