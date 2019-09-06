100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках

В Москве впервые все музеи окажутся в одном месте: 7 и 8 сентября в выставочном центре Сокольники больше 100 частных музеев со всей России представят собственные экспонаты. За один день можно увидеть редкие камни, коллекцию магнитных компасов, уличные фонари 30-х годов, редкие печатные машинки и книги, созданные руками иранских каллиграфов.



Частные музеи можно найти по всей России, от Камчатки до Калининграда, а увидеть под одной крышей больше ста музеев сразу – редкость. Неважно, что вы любите, на выставке каждый найдет что-то интересное: в Сокольниках будут стенды от Музея маячной службы, Музея цыганской культуры и быта, Музея открытки, Музея эмальерного искусства, Музея мотоциклов, Музея спички и даже Музея каменных жерновов, и еще многих других.

Любителей утонченных скульптур и сервизов ждут на стенде музея Дулевского фарфорового завода. Музей обладает богатейшей коллекцией изделий, созданных руками мастеров завода, например, сервизы художника-фарфориста Владимира Яснецова, он определял стиль росписи по фарфору в Советском союзе 70-х – 80х годов. Увидеть сервизы и фигурки от мастеров завода – редкая возможность погрузиться в мир застывших героев, будь это скульптура верного пса, герой сказок или ветвь рябины на фарфоровой чашке.

Фонды Музея истории телефона из Москвы представляют крупнейшее в Европе собрание раритетных телефонных аппаратов (например, здесь есть телефон Николая Второго или телефон, поднятый с морского дна). На выставке музей представит порядка 30 экспонатов, с их помощью можно проследить, как из предмета роскоши телефон превратился в один из самых необходимых атрибутов человека.

В Современном музее каллиграфии есть огромная коллекция работ – это редкие экземпляры письма 20 и 21 века. В музее всегда можно увидеть примеры славянской, японской, еврейской, китайской и арабской каллиграфии. На выставке музей представит крайне ценный экспонат: книгу рукотворной работы "Хафиз Ширази. Сорок стихотворений", она представляет собой сборник газелей персидского поэта Хафиза Ширази, а рукописный текст принадлежит руке известного каллиграфа из Ирана Бахмана Панахи.

На выставке будет представлен и один музей из Петропавловска-Камчатского, Музей вулканов. Музей рассказывает о вулканической активности Камчатки – какие типы извержений бывают, как часто они случаются и почему, чем отличается один вулкан от другого, кто исследует вулканы, и что же находится в жерле вулкана. Организаторы обещают, пройти мимо этого стенда будет невозможно.

Организаторы выставки подготовили развлечения для всей семьи, в программе праздника: трансляции мультфильмов от Музея анимации, обучение игре в старинные настольные игры, головоломки из спичек от Музея спичек, мастер-класс по работе на раритетных швейных машинах и многое другое. Дегустации стоит искать на стендах Музея самовара, Музея чая, Музея пряника и Музея Русского десерта.