Vmode Magazine – новый ориентир в мире моды и стиля

17 сентября в ресторане Peshi состоялась презентация компании Royal Euro Media Group и глянцевого журнала Vmode Magazine. Новый журнал рассчитан на современного жителя мегаполиса, который хочет быть в курсе всех модных новинок, ценит свою индивидуальность и стремится к гармонии и постоянному развитию. Звездой первого номера стал российский кутюрье Игорь Гуляев – дизайнер и безусловный новатор в области меховой моды. поделиться О концепции журнала и его ближайших планах рассказали основатель компании Royal Euro Media Group Елена Шерипова и главный редактор журнала Vmode Magazine Мария Ост. Они, в частности, отметили, что журнал будет интересен широкой аудитории – всем тем, кто интересуется модными трендами в разных областях нашей жизни. Официальную часть продолжила известная телеведущая, и для многих икона стиля Оксана Федорова – в рамках мероприятия Оксана представляла благотворительный фонд "Спешите делать добро", директором которого она является. На презентации было объявлено, что основатель компании Royal Euro Media Group Елена Шерипова финансирует курс реабилитации одной из подопечных фонда, Ирины Зарембо. Гости вечера стали зрителями модного показа дизайнера и создателя бренда меховых изделий Furs_Polina Полины Соколовой. Роскошные шубы, парки и жилеты, актуальные для зимнего сезона 19/20, продемонстрировали модели агентства Royal Model Agency. Своим музыкальные композиции гостям вечера подарили Доминик Джокер, Екатерина Кокорина, Вахтанг, Алла Рид, Маргарита Позоян, Ирина Ортман, Иван Траоре, Даяна Брют и Ксения Антонова. Ведущими мероприятия выступили Антон Зорькин и Лина Дембикова. Презентацию посетили звезды медиа, театра, кино и шоу-бизнеса: актриса Ирина Пегова, актриса Олеся Судзиловская, актриса Ольга Кабо, актриса Анна Цуканова-Котт, певец Митя Фомин, певица Анжелика Агурбаш, телеведущая Анфиса Чехова, дизайнер Маша Цигаль, актриса Эвелина Бледанс, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, актриса и певица Анастасия Макеева, дизайнер Юлия Далакян и Анатолий Анищенко, актер Андрей Назимов. Партнерами вечера выступили: бренд MIE – лидер в области производства современного гладильного оборудования, компания ELIXA – дизайнерские часы и ультрамодные украшения, туристическая компания Royal Travel, французский ювелирный дом MAUBOUSSIN, Европейский медицинский центр EMC, компания ODRI, загородный клуб "Лачи", центр омоложения "Естественно", cалон красоты BRONZE&BEAUTY, профессиональная косметика DIBI Milano, центр современной стоматологии и имплантологии доктора Романцова West Dental Сlinic, серебряные украшения Fresh Jewerly, топ-стилист международного класса ILYA SAFIN, органическая косметика INSIGHT Professional, топ-стилист Мария Павлова, декоративная косметика Vivienne Sabo, питьевая кислородная вода Rusoxy. Информационная поддержка: Дни.ру.

18 сентября 2019, 12:40