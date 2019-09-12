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Третий Фестиваль китайской живописи Гунби открывается в Москве

Фото: пресс-служба
С 18 сентября по 20 октября в Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Фестиваль представит творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад.
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В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой. 70-летие – это важная веха и новая отправная точка. В июне 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин вместе объявили о повышении уровня связей двух стран до всесторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху. Это означает, что китайско-российские отношения вышли на этап быстрого развития на более высокой ступени.

При поддержке Китайского Культурного Центра в Москве с 18 сентября по 20 октября в третий раз пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Во Всероссийском музее декоративного искусства будут представлены произведения традиционной китайской живописи в стиле Гунби современных художников из России и Китая.

Фото: пресс-служба

Одно из главных событий фестиваля 2019 года – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всём мире, а учебники и контуры используют все, кто создаёт картины в изысканном стиле Гунби. Ли Сяомин окончил факультет искусств Университета провинции Аньхой. Предпочитает работать в жанре "цветы и птицы" в стиле Гунби. Особое восхищение специалистов и любителей искусства снискали его картины с пионами и лотосами. Кроме того, он создал серию копий признанных шедевров династии Сун, которые выполнены с таким мастерством, что их порой ошибочно принимают за оригиналы. У российских любителей живописи появится уникальная возможность познакомиться с мастером, который поделится секретами своего искусства.

Для всех посетителей организаторы фестиваля подготовили большую программу бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников. Ежедневно для гостей фестиваля будут проводиться индивидуальные экскурсии, демонстрационные мастер-классы и чайные церемонии. Все присутствующие смогут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать насколько оно завораживающее.

Фото: пресс-служба

Экспозиция объединит работы современных живописцев, которые представят пейзажи, изображения цветов, птиц, животных и рыб. Любимые сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет благопожелательное значение в китайской живописи. Работы современных художников поразят присутствующих тщательной прорисовкой: усики мотыльков, шерстка животного, нежный румянец щек красавиц или тончайшие цветовые нюансы бутонов цветов, все это виртуозно отражено в каждой работе.

Организатором фестиваля является Московский клуб любителей китайской живописи Гунби. Авторы проекта уверены – это не просто совместная выставка, а культурное сотрудничество на долгосрочной основе.

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