Вечерняя программа форума "Завтра`к Шефа 2019"
Для москвичей организаторы форума приготовили небольшую, но интересную вечернюю программу из пяти ужинов:
18 июня 20:00 ресторан "Комбинат" - питерские шефы: Илья Бурнасов, Роман Киселев, Алексей Ермаков
18 июня 20:00 ресторан Uhvat – ужин в четыре руки: Айк Вейшторт (Ереван) и Виктор Белей
19 июня в 19:30 ресторан Selfie – ужин в четыре руки: Педро Пена Бастос (Лиссабон) и Анатолий Казаков
19 июня в 19:30 ресторан Иностранцы – Джонни Сперо (Вашингтон) и Том Халпин
19 июня в 19:30 винный бар Touché – гастрольный ужин: Бенци Арбель (Тель-Авив)
Айк Вейшторт в ресторане Uhvat
В ресторане Uhvat на Трехгорке 18 июня в 20:00 пройдет камерный ужин с шеф-поваром из солнечного Еревана Айком Вейштортом, прославившегося своей неординарной интерпретацией классических национальных армянских блюд. Продукты, из которых будет готовиться сет, шеф привезет прямиком из Армении. В меню ужина войдет сет из 7-ми курсов, из них комплимент и десерт представит Виктор Белей, шеф ресторана Uhvat, в этом году ставший золотым призёром отборочного тура международного конкурса Bocuse d’Or Russia 2019; он поедет представлять Россию на Европейском туре Bocuse d’Or в Таллине (Эстония) в 2020 году.
"Комбинат" ленинградит!
Большой питерский ужин в три головы: Илья Бурнасов / Роман Киселев / Алексей Ермаков
В ресторан "Комбинат" приедут три шеф-повара из города на Неве и приготовят
большой ужин. Впечатлять гостей 18 июня собрались: выпускник школ Алана Дюкасса и Le Cordon Bleu
Роман Киселев (Goose Goose), амбициозный и
талантливый Илья Бурнасов ("Ателье Tapas&Bar" и Hitch) и шеф-повар El Copitas
bar, он же бренд-шеф Paloma Cantina, Алексей
Ермаков. Концепцию придумывали в три головы: в главе угла, конечно, рыба.
"Комбинат" все-таки рыбное место.
Обещают сделать вечер незабываемым и пьяным вина из "Долины Лефкадия".
Цена сета из шести блюд с вином – 2900₽
Гастрольный ужин Педро Пена Бастоса в ресторане Selfie
19 июня в Selfie состоится гастрономический ужин с участием шеф-повара Анатолия Казакова (70-е место в The World’s 50 Best Restaurants) и Педро Пена Бастоса, шеф-повара лиссабонского ресторана Ceia.
Сейчас Педро Бастос возглавляет кухню одного из лучших ресторанов старого Лиссабона Ceia, что в переводе с португальского означает "ужин". Несмотря на то, что ресторан еще не заработал мишленовских звезд, гости ресторана уверяют, что еда там исключительная, а обстановка магическая и камерная: в Ceia всего один стол на 14 посадочных мест и внушительный лист ожидания. А до этого он успел пройти стажировки в таких легендарных ресторанах как Belcanto**, Feitoria*, Geranium***, The Ledbury**
Бастос испытывает особую привязанность к сезонным и локальным продуктам, работая исключительно с местными фермерами и рыбаками. 19 июня шефы Казаков и Бастос приготовят ужин в четыре руки.
Стоимость ужина – 6000₽
Ужин Tom Halpin, Иностранцы+Johnny Spero, Reverie (Washington)
Начиная с 19 июня и каждый месяц до конца года Том Халпин будет приглашать одного из своих прославленных друзей готовить вместе с ним в Иностранцах. Первым гостем Тома станет его друг американец Johnny Spero. Его биография включает в себя опыт работы в таких знаменитых ресторанах как Noma и Mugaritz, после них он 2 года был шеф-поваром ресторана Minibar**Michelin и параллельно успел сняться в суперпопулярном шоу The Final Table на телеканале Netflix.
В начале 2019 года Джонни открыл собственный ресторан – Reverie Restaurant, который за несколько месяцев стал одним из лучших ресторанов Вашингтона и получил самые высокие оценки американских критиков и гурманов. Меню пока держится в секрете. А завершится ужин скромной вечеринкой в баре на втором этаже ресторана.
Стоимость ужина (сет из 7 блюд) – 5500₽
19 июня гастрольный ужин Бенци Арбеля в Touché
В винном баре Touché 19 июня пройдёт ужин с израильским шеф-поваром Бенци Арбелем – королём фалафеля и гуру тель-авивского стрит-фуда. Бенци успешно работает в легендарной фалафельной Mifgash Osher и небольшом кафе Kiosk Baskin, устраивает pop-up ужины и является одним из главных представителей израильской кухни в мире.
"Счастье в пите" – это девиз фалафельной Бенци. В его кафе вам подадут как обычные традиционные израильские блюда в пите, так и вполне гастрономические современные сочетания в стритфудовском формате. Бенци проводит ужины с лучшими израильскими шефами и всегда удивляет гостей неординарным подходом к привычным блюдам.
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