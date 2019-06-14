Вечерняя программа форума "Завтра`к Шефа 2019"

С 17 по 19 июня в Москве пройдет один из крупнейших мировых поварских форумом "Завтра’к Шефа": 7 тематических площадок (Шеф Talks, Гастролаб, Шеф Огонь, Шеф Подача, Шеф Бизнес, Шеф Skills, Академия пиццы) более 100 мероприятий; 100 спикеров из России, Европы и США. Всё это для поваров, управленцев и владельцев ресторанов.

Для москвичей организаторы форума приготовили небольшую, но интересную вечернюю программу из пяти ужинов:

18 июня 20:00 ресторан "Комбинат" - питерские шефы: Илья Бурнасов, Роман Киселев, Алексей Ермаков

18 июня 20:00 ресторан Uhvat – ужин в четыре руки: Айк Вейшторт (Ереван) и Виктор Белей

19 июня в 19:30 ресторан Selfie – ужин в четыре руки: Педро Пена Бастос (Лиссабон) и Анатолий Казаков

19 июня в 19:30 ресторан Иностранцы – Джонни Сперо (Вашингтон) и Том Халпин

19 июня в 19:30 винный бар Touché – гастрольный ужин: Бенци Арбель (Тель-Авив)

Айк Вейшторт в ресторане Uhvat

В ресторане Uhvat на Трехгорке 18 июня в 20:00 пройдет камерный ужин с шеф-поваром из солнечного Еревана Айком Вейштортом, прославившегося своей неординарной интерпретацией классических национальных армянских блюд. Продукты, из которых будет готовиться сет, шеф привезет прямиком из Армении. В меню ужина войдет сет из 7-ми курсов, из них комплимент и десерт представит Виктор Белей, шеф ресторана Uhvat, в этом году ставший золотым призёром отборочного тура международного конкурса Bocuse d’Or Russia 2019; он поедет представлять Россию на Европейском туре Bocuse d’Or в Таллине (Эстония) в 2020 году.

"Комбинат" ленинградит!

Большой питерский ужин в три головы: Илья Бурнасов / Роман Киселев / Алексей Ермаков

В ресторан "Комбинат" приедут три шеф-повара из города на Неве и приготовят большой ужин. Впечатлять гостей 18 июня собрались: выпускник школ Алана Дюкасса и Le Cordon Bleu Роман Киселев (Goose Goose), амбициозный и талантливый Илья Бурнасов ("Ателье Tapas&Bar" и Hitch) и шеф-повар El Copitas bar, он же бренд-шеф Paloma Cantina, Алексей Ермаков. Концепцию придумывали в три головы: в главе угла, конечно, рыба. "Комбинат" все-таки рыбное место.

Обещают сделать вечер незабываемым и пьяным вина из "Долины Лефкадия".

Цена сета из шести блюд с вином – 2900₽

Гастрольный ужин Педро Пена Бастоса в ресторане Selfie

19 июня в Selfie состоится гастрономический ужин с участием шеф-повара Анатолия Казакова (70-е место в The World’s 50 Best Restaurants) и Педро Пена Бастоса, шеф-повара лиссабонского ресторана Ceia.

Сейчас Педро Бастос возглавляет кухню одного из лучших ресторанов старого Лиссабона Ceia, что в переводе с португальского означает "ужин". Несмотря на то, что ресторан еще не заработал мишленовских звезд, гости ресторана уверяют, что еда там исключительная, а обстановка магическая и камерная: в Ceia всего один стол на 14 посадочных мест и внушительный лист ожидания. А до этого он успел пройти стажировки в таких легендарных ресторанах как Belcanto**, Feitoria*, Geranium***, The Ledbury**

Бастос испытывает особую привязанность к сезонным и локальным продуктам, работая исключительно с местными фермерами и рыбаками. 19 июня шефы Казаков и Бастос приготовят ужин в четыре руки.

Стоимость ужина – 6000₽

Ужин Tom Halpin, Иностранцы+Johnny Spero, Reverie (Washington)

Начиная с 19 июня и каждый месяц до конца года Том Халпин будет приглашать одного из своих прославленных друзей готовить вместе с ним в Иностранцах. Первым гостем Тома станет его друг американец Johnny Spero. Его биография включает в себя опыт работы в таких знаменитых ресторанах как Noma и Mugaritz, после них он 2 года был шеф-поваром ресторана Minibar**Michelin и параллельно успел сняться в суперпопулярном шоу The Final Table на телеканале Netflix.

В начале 2019 года Джонни открыл собственный ресторан – Reverie Restaurant, который за несколько месяцев стал одним из лучших ресторанов Вашингтона и получил самые высокие оценки американских критиков и гурманов. Меню пока держится в секрете. А завершится ужин скромной вечеринкой в баре на втором этаже ресторана.

Стоимость ужина (сет из 7 блюд) – 5500₽

19 июня гастрольный ужин Бенци Арбеля в Touché

В винном баре Touché 19 июня пройдёт ужин с израильским шеф-поваром Бенци Арбелем – королём фалафеля и гуру тель-авивского стрит-фуда. Бенци успешно работает в легендарной фалафельной Mifgash Osher и небольшом кафе Kiosk Baskin, устраивает pop-up ужины и является одним из главных представителей израильской кухни в мире.

"Счастье в пите" – это девиз фалафельной Бенци. В его кафе вам подадут как обычные традиционные израильские блюда в пите, так и вполне гастрономические современные сочетания в стритфудовском формате. Бенци проводит ужины с лучшими израильскими шефами и всегда удивляет гостей неординарным подходом к привычным блюдам.