Названы лучшие социальные проекты России

Эксклюзив Игры Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Среда 5 июня
Лента новостей
11:46
Названы самые грязные регионы России
11:34
Жену Познера заставили искать наркотики для известной певицы
11:32
Опозоренного Порошенко ждет новое унижение
11:25
"Это не про меня": Татьяна Буланова жестко разнесла сериал о себе
11:03
Из-за Малышевой: Сябитовой потребовалась помощь врача
10:56
Шашлыки из фекалий: россиян кормят коктейлем из бактерий
10:51
Самолюбивого Лукашенко загнали в яму
10:28
Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова
10:23
Есть пострадавшие: на съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв
10:21
Боня рассказала о своей беременности
09:40
Уличенный в наглом обмане Тимати нелепо оправдался
09:35
Отдыхающей дочери Началовой пришлось сменить отель
09:20
Знаменитый футболист испугался поцелуя красотки
09:18
Фотошоп и вбросы: Навальный вляпался в новый скандал
08:52
Народ оплакивает истощенную Гагарину
08:30
Состояние тяжелое: госпитализированному Алибасову угрожает внутреннее кровотечение
08:14
"Вырос из коротких штанишек": Галкин замахнулся на президентство
08:13
С провинившейся Началовой трясут деньги после смерти
06:03
Принц Гарри отвесил Дональду Трампу смачную пощечину после грязного оскорбления
04:25
Певица Елка шокировала народ худобой
02:17
Лесбийские игры звезд "Дома-2" попали на видео
00:32
Лукашенко в отставку: народ выбрал Зеленского
23:34
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
22:41
Юридический Левиафан: Майкл Редман нацелился на Россию
22:08
В столице задержали бездомную шведскую писательницу
21:58
"Никогда не обвиснет": Валерия показала свое самое молодое место
21:43
Врачи борются за жизнь Алибасова
21:32
"Началова смотрит с небес и радуется": Исаева рассказала о судьбе дочери
21:24
В работе Facebook произошел массовый сбой
21:10
Вскрылась постыдная связь Зеленского с Януковичем
21:01
Лорак решилась на перемены после предательства
20:56
В Тольятти перевернулся батут с детьми
20:36
"Чувствую себя геронтофилом!": Ирена Понарошку ошарашила странным признанием
19:53
НАТО готовит опасную провокацию у берегов Крыма
19:51
Мужчина с ножом напал на полицейских
19:46
Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
19:29
В Подмосковье пассажир искусал таксиста
19:04
Корчевников напугал народ расплывшимся лицом
18:39
Столичную школу эвакуировали из-за гранаты
18:07
"Подарок смерти": Седокову распекли за возмутительную выходку
17:55
Мишулина раскрыла скандальное предложение Первого канала
17:22
Четыре жертвы: в гостинице устроили стрельбу
17:16
"Солененького хочется": Муцениеце заговорила о новой беременности
17:10
"Четыре лапы" собирают друзей
17:08
"Нас ждет сенсация": Водонаева сделала важное заявление о тайной дочери Лазарева
16:42
Аршавина прижали к стенке за долги
16:26
"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным
16:18
Имя Станислава Говорухина увековечили в названии набережной в Москве
16:16
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы
16:07
Мычит от удовольствия: сексуальную Семенович сняли в бане
16:00
"Останкино" проверяют из-за угрозы взрыва
15:38
"ЕР" предложила повысить доступность детского спорта
15:31
Цены в Крыму привели украинцев в экстаз
15:21
Фанаты устроили попойку с песнями на могиле Началовой
15:16
В Башкирии легковушка сбила двух человек
14:57
Казахстан отправит молодые таланты в Международный симфонический оркестр
14:48
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
14:44
Обнародовавший результаты ДНК-теста Борисов шокировал дочь известного актера
14:32
Под Москвой выстрелом в голову убили директора торгового центра
14:17
На юго-западе Москвы при пожаре погибли люди
13:56
Бродячий пес растерзал йоркширского терьера на глазах у хозяйки
13:48
"Целительную" могилу Началовой признали опасной
13:46
Мужчина напал на знаменитую певицу (видео)
13:37
Дмитрий Саблин: Севастополь нуждается в единстве власти
13:34
Под Москвой поймали торговца оружием
13:14
52-летняя Штурм оголилась и заявила о девственности
13:13
Приближающийся к Москве самолет готовится к экстренной посадке во Внуково
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года
13:04
48-летнюю Аниту Цой поздравляют с беременностью
12:27
"Припал к груди": Пригожин прилюдно прижался к жене магната
12:24
Возвращающему Крым Зеленскому отвесили смачную оплеуху
12:14
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
12:05
Панин занялся особо извращенным сексом
11:55
"Привыкли к силикону": Валерия обласкала грудь Кожевниковой
11:47
В чае из пакетиков нашли кишечную палочку
11:44
В Кузбассе на шахте произошло смертоносное обрушение
11:29
Под Белгородом легковой автомобиль угодил под поезд
11:27
Масляков выкинул Галкина из жюри КВН за "не те" оценки
11:09
Собчак закрыла грудью нажившего серьезные проблемы фаворита
11:01
В вологодской деревне три человека погибли в страшном пожаре
10:56
Такая старая?: народ вычислил настоящий возраст Юлии Меньшовой
10:39
Выявлены самые недолговечные смартфоны
10:38
17 детей в больнице: в школьный автобус влетел грузовик
10:27
Искусанная собакой дочь раскрыла все тайны Салтыковой
09:55
Под Екатеринбургом загорелись склады
09:51
Невеста Тимати показала живот после слухов о беременности
09:44
Кожа да кости: иссохшая донельзя Анджелина Джоли вышла в свет
09:29
Прогноз погоды на 4 июня удивил суетливых москвичей
09:24
Скалящаяся Собчак публично покаялась перед Бузовой
09:09
Дайнеко вывели из себя неадекватные алкоголики
08:48
"Ножки – как у козы рожки": Лещенко в мини-шортиках насмешил народ
08:26
Куда пойдут миллионы от продажи имущества Жанны Фриске
08:16
Собчак влезла в грязный скандал с Галкиным и Малаховым
08:11
"Еще немного и все!": Брежнева забралась на край крыши
08:10
В США раскрыли детали подлого удара по России
06:11
Подписчики атаковали Бородину за обман
04:17
Роковая случайность сгубила Степанова из "Обитаемого острова"
02:07
Воюющий с семьей Фриске "Русфонд" может остаться с носом
00:11
"Все сломать!" – хлебнувшая сполна Успенская решилась на крайние меры
23:15
Отпиарившийся на Мишулине самозванец Еремеев стал ведущим Первого канала
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве прошла церемония вручения Doré Beauty Award
"Такое же гнилье": Зеленскому поставили жесткий ультиматум в России
Чудовищное убийство подтолкнуло Пригожина к признанию
Скрытная Собчак тайно воссоединилась с Виторганом
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
Газманова не пускают в собственную квартиру
Пресс-релизы

Названы лучшие социальные проекты России

Фото: пресс-служба
24 мая в Radisson Resort Zavidovo прошло одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, VII Всероссийская Ежегодная Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России".
поделиться

Вступительной частью события стал Форум. Актуальные темы и вопросы были выявлены представителями крупнейших компаний, работающих на российском рынке.  В этом году всего было прислано на адрес оргкомитета порядка 250 заявок от компаний – участников, внесших существенный вклад в продвижение принципов и идей социально-ответственного бизнеса. Ежегодно Форум традиционно сменяет торжественная Церемония награждения участников Программы. Выдающиеся люди бизнеса, всегда признавались в обществе, поэтому победа в социально-ориентированной премии является ярким примером общественной значимости деятельности компаний.

Опыт в мировой и отечественной истории говорит о том, что эффективно управлять любой страной практически невозможно с помощью только центральных органов власти.

Депутат Госсовета Чувашии, соавтор проекта Григорий Данилов рассказал об успехе нового проекта: "На сегодняшний день в программе зарегистрировано 2175 депутатов всех уровней представительных органов власти субъектов Российской Федерации. Теперь каждое обращение гражданина получает силу депутатского запроса".

В современном мире проблема качества жизни является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности общества. При этом становится актуальным поиск новых форм и подходов в повышении качества жизни, учитывающих современные реалии социального развитого общества.

Продакт-менеджер по Кагоцелу компании "Ниармедик" Анна Дахина отметила, что влияет на улучшение качества жизни людей: "Социально ориентированный бизнес, как явление, сформировался в нашей стране относительно недавно. Конечно, впереди еще много работы, но, благодаря в том числе Программе "Лучшие социальные проекты России", всем нам удалось оценить выдающиеся результаты, уже достигнутые в этом направлении. Мы искренне рады, что проекты "Забота О" и "Осознанный выбор. Размечтайся! " бренда Кагоцел признаны одними из лучших и помогли стать на шаг ближе к улучшению качества жизни людей".

Успех своего проекта прокомментировал учредитель и управляющий сети "Smile-at-Once" Сергей Михайлов: "Акция "Трансформация улыбки бесплатно" – это наш вклад в развитие социальной сферы. Мы за справедливый баланс между коммерческой и социальной составляющей, потому что прежде всего работаем со здоровьем людей. И как отметила одна из победительниц нашей акции, "если и другие клиники будут руководствоваться не только коммерческими планами, то мы будем жить в очень развитом государстве! ""

Ежегодная Программа "Лучшие социальные проекты России" с каждым разом удивляет всех гостей своим масштабом. Ведущей Церемонии награждения в этом году стала российская телеведущая Первого канала "Доброе утро", ведущая "Наше радио", журналистка, актриса – Светлана Зейналова.

Лауреатами Программы "Лучшие социальные проекты России" стали: АО "Русская медная компания", СПАО "Ингосстрах", ПАО "ГМК "Норильский никель", BIOCAD, ПАО Сбербанк, ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА", ООО "Нестле Россия", ООО "Бэст Прайс", бренд Fix Price, ООО "ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ", Коммуникационная группа АГТ и ПАО "Газпром", Киви Банк (АО), ПАО КБ "Уральский банк реконструкции и развития", Экспертный центр "Движение без опасности", OOO "Мерк", Девелоперская группа "Сити-XXI век", Рекламное агентство Papa Carlo, ООО "ЭГИС-РУС", ГК ФСК, "Янссен", подразделение фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон", ООО "Компания "ЭЛТА", ПАО "МРСК Центра" - управляющая организация ПАО "МРСК Центра и Приволжья", Mary Kay, Компания "Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд", "Сибирская угольная энергетическая компания", Компания "Салым Петролуем Девелопмент Н.В" (СПД), Страховая компания "ПРОМИНСТРАХ", Благотворительный фонд "Память Поколений", Проект "Теперь так", Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям "Гольфстрим", ООО "Керхер",  Renault Россия, Ассоциация волонтерских центров, Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке "Подари солнечный свет", OOO "Проктер энд Гэмбл", Аффилированные компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО, АНО "Национальная открытая школа" при поддержке Danone Россия, Сеть стоматологий Smile-at-Once, Нестле Пурина ПетКер, Группа "Черкизово", Abbott, Coca-Cola Россия, ГК "А101", ООО "ФОРЭС" и ООО "ТЕХНОКЕРАМИКА", Банк "Ренессанс Кредит", БК BingoBoom, TOY.RU, ПАО "МТС", ОАО "МТТ", ПАО "Сбербанк", Мухина Марият Мурадалиевна, Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, ООО "Европейская Юридическая Служба", Банк "Возрождение" (ПАО), Alean Family Resort Collection, ООО "Лион Групп", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ПАО "Сибур Холдинг", АК "Уральские авиалинии", Департамент здравоохранения города Москвы.

В качестве почетных гостей на мероприятии были: Генеральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации (ММБА), Председатель Комитета по развитию потребительского рынка ТПП РФ, Член Правления ТПП РФ, Советник Мэра Москвы Борисов Александр Иванович, Начальник управления по взаимодействию Департамента здравоохранения города Москвы Королев Павел Владимирович, Заместитель руководителя Департамента программ развития моногородов "МОНОГОРОДА.РФ" Хабибрахимов Альмир Жавдятович, Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Голубев Сергей Викторович, Председатель правления Ассоциации социального развития Яблонский Владимир Борисович, Начальник отдела маркетинга Ассоциации Волонтерских Центров Шарапова Наталья Алексеевна, Шеф-редактор программы "Активная среда" Общественного телевидения России Караханян Ашот Аршалуйсович.

Всероссийская Ежегодная Программа и Форум "Лучшие социальные проекты России" – это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов. Развитие социальной ответственности — наша общая задача на пути к светлому будущему нашей страны!

Программа проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив, Департамента средств массовой и рекламы города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка.

Организатор Программы и Форума "Лучшие социальные проекты России" – Фонд "Социальные проекты".

31 мая 2019, 17:56
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 июня 2019
просмотры: 123

Николай Фоменко искупал зрительницу в деньгах

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 июня 2019
просмотры: 123

В Парке Горького прошла "Арена Героев"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

Юдашкин, Зайцев, Ахмадуллина и Гуляев создадут сады в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

Арт-ярмарка Happy Market пройдет в дизайн-квартале "Флакон"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине

Результаты объявят 1 июля 2019 года

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

TUC MINI: новый формат любимых крекеров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 июня 2019
просмотры: 123

В Москве прошла церемония вручения Doré Beauty Award

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

"Танцпол": мировая премьера балета Йеруна Вербрюггена в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

Впервые в истории звезды классической сцены дадут грандиозный гала-концерт

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
31 мая 2019
просмотры: 123

Долина и Варум выбрали полуфиналистов Emporio Music Fest

567

загрузить ещё

Политика

Вскрылась постыдная связь Зеленского с Януковичем
Лукашенко уходит: публично объявлено о преемнике Батьки
Нелепый Трамп опозорился на приеме у Елизаветы II (видео)
Решение об участии в сессии ПАСЕ будут принимать все фракции Госдумы

Шоу-бизнес

"С этим бороться невозможно": Газманов откровенно о серьезной зависимости детей
Ясновидящая предупредила Борисову о смертельной опасности
Жену Познера заставили искать наркотики для известной певицы
Будет питаться через трубочку: эксперт о будущем выпившего щелочь Алибасова

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Шоу-бизнес

Мишулина раскрыла скандальное предложение Первого канала

Актриса с негодованием отказалась

Шоу-бизнес

"Вынос мозга": Валерия раскрыла детали тяжелой жизни с Пригожиным

Артистка рассказала о браке с продюсером
Шоу-бизнес

Корчевников напугал народ расплывшимся лицом

Подписчики желают ведущему выздоровления
Шоу-бизнес

С провинившейся Началовой трясут деньги после смерти

Налоговая преследует усопшую

Гороскоп

Календарь красоты на июнь 2019
Гороскоп на неделю
Порядком нагрешившему Корчевникову приходится платить
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ленчика из "Ворониных" сняли за ручку с Ольгой Кабо
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников
Дочь Алсу встретили овациями и криком
21-летняя красотка стала секс-символом вопреки болезни

Спорт

Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru