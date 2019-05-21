В Москве пройдет церемония вручения Международной премии в области красоты и здоровья "Грация"

28 мая 2019 года в Restaurant&bar "Светлый" состоится XV торжественная церемония вручения Международной премии в области красоты и здоровья "Грация".

Премия "Грация", учрежденная в 2004 году, на сегодняшний день является одной из самых престижных наград в сфере beauty&health. Премия Грация – это грандиозное и масштабное мероприятие, а заветная статуэтка, которой награждаются лауреаты, стала символом всеобщего признания ее обладателя. Грация дословно переводится с латыни как красота, прелесть, изящество.

Вручение премии "Грация", являясь не только профессиональным, но и светским мероприятием, каждый год собирает множество звездных участников и зрителей. Среди гостей церемонии можно встретить как именитых врачей, составляющих элиту эстетической медицины, представители косметических брендов, салонов красоты, Spa салонов, так и представителей шоу-бизнеса и киноиндустрии, знаменитых спортсменов, видных деятелей политики, культуры и искусства, известных писателей и журналистов. Престижный конкурс широко освещается специализированными и общественными средствами массовой информации.

Ведущими церемонии будут артист театра и кино Александр Златопольский и лауреат многих премий и конкурсов красоты Алла Малиновская.

В программе церемонии награждения примут участия: cолистка группы "Унесенные ветром" Татьяна Морозова, cолистка группы REFLEX Ирина Нельсон, российская актриса модель телеведущая Анна Калашникова, российская певица, солистка театра "Градский Холл" Алла Рид, уникальный коллектив, который объединяет пять лучших солистов известных оперных театров России и Европы – вокальная группа ViVA, российская певица и актриса Афина, телеведущая TV-Host MusicBox, модель Алина Ян, группа Alex&Rus и другие артисты и звезды эстрады, диджеи радиостанций.