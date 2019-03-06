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Пресс-релизы

Известная актриса подарила всем свою любовь

Фото: Пресс-служба
В ДК "Успенское" прошла премьера концерта-спектакля "Ты только верь!.." Ларисы Шахворостовой. Событие было приурочено к 35-летию творческой деятельности популярной российской актрисы. 
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Актриса в этот вечер представила лучшие песни из своего репертуара, прочитала любимые стихи и получила множество поздравлений и творческих подарков от многочисленных гостей и друзей. Вечер прошел в необыкновенно теплой атмосфере. Лариса блистала в прекрасных нарядах от модельера Ольги Погодиной.

Перед концертом гостей в фойе ждало выступление камерного оркестра им. Георгия Победоносца Покровского храма села Перхушково, выставка картин и приветственное шампанское.

Фото: Пресс-служба

Вечер открыл народный артист РФ Николай Бурляев.

– В Ларисе я увидел родную душу. У нас общие казачьи корни. Лара из Сибири, с Алтая. Когда я это узнал, сердце мое еще больше распахнулось, поскольку Алтай – родина Шукшина, там хорошие люди рождаются… У нас одна прописка с Ларисой – наша любимая Россия…

Николай Бурляев отметил, что Лариса Шахворостова "умудрялась играть в кино в период распада", и вдохновенно прочитал собственное стихотворение.

Далее под аккомпанемент солиста детского камерного оркестра, юного музыканта Иорданиса Авраменко, исполнявшего соло на трубе, на экране появился видеоряд с фрагментами из фильмов, где снималась Лариса.

Фото: Пресс-служба

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян и народная артистка РФ Светлана Безродная сказали о Ларисе Шахворостовой много теплых слов.

– Такая молодая прекрасная женщина – и отмечает 35 лет своей творческой деятельности – как в это поверить? Потрясающая актриса, Лариса Шахворостова всегда идет вперед с широко открытыми глазами, она удивительный человек, она может всё: сыграть и стул, и стол, а может и спеть. Она оказалась ещё и замечательным режиссером, – рассказала Светлана Безродная. – Мы выступали в зале Чайковского на моем концерте, и там была песенка "Черный кот", Лариса сказала, что просто так эту песню петь не надо, а надо сделать постановку. И у нее получилась пьеса, пьеса на три с половиной минуты – это было очень талантливо!

Фото: Пресс-служба

Дмитрий Харатьян перечислил многочисленные кинонаграды Ларисы и сказал, что "главное, конечно, не награды, а служение  кинематографу, искусству и сцене – в этом Лариса, безусловно, преуспела!"

Лариса продолжила концерт стихами собственного сочинения  "Ты только верь" и песнями "Последняя поэма" из фильма "Вам и не снилось" и "Всегда быть вместе не могут люди". Затем актриса прочла стихотворение Роберта Рождественского "Монолог женщины".

Народный артист РФ Сергей Никоненко начал неожиданно:

– Ларис, страшное у меня горе. Вероятно, лишусь сна. Вы представляете. Вскоре в РСФСР придет весна. Это тоже Маяковский.

Сергей Никоненко блистательно прочёл "Облако в штанах" Владимира Маяковского. Лариса ответила своим стихотворением "Ангел", а потом, к восторгу публики, спела песни "Нежность" и "О любви немало песен сложено".

Актер Андрей Анкудинов заставил публику грустить "Вечной любовью" на французском языке и песней Леонида Утесова "О любви". Вечер продолжила актриса Ия Нинидзе, подарившая любимой подруге "Любовь, похожую на сон" (на французском языке) и грузинский романс. Лариса в ответ назвала Ию "своей грузинской сестрой" и подтвердила это вдохновенным прочтением "На холмах Грузии...".

Супруг Ларисы, актёр Сергей Маховиков исполнил свою песню "Потудань" из фильма "Платина". На семейной ноте вечер и продолжился – Лариса спустилась в зал и обратилась со словами искренней благодарности к своей маме, сидевшей в первом ряду, и которой на днях исполнится 75 лет  – этот трогательный момент стал настоящей кульминацией вечера.

Фото: Пресс-служба

Затем на сцену вышли настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Перхушково Одинцовского района отец Андрей (Авраменко) и матушка Александра. Они рассказали о самоотверженной благотворительной работе актрисы с детьми и о том, что "с момента появления Ларисы в Храме появилось культурное наполнение",  оказавшееся очень ценным для прихода.

– Наверное, так Господь устроил, чтобы мы, встречаясь на этом пути, помогали друг другу. Актеры – они, наверное, особенно отвечают перед Богом за то, чтобы каким-то образом сопроводить нас в царствие небесное. Лариса такой человек – очень цельный, сильный, она иногда действительно вытаскивает нас из безнадежных ситуаций, связанных с всевозможными представлениями, культурной программой, которая должна приходом вестись. Господь нам ее послал, это такая милость, камень с души упал. И то, что она делает, фундамент ее творчества – это Христос, любовь к Христу.

Матушка Александра представила композитора и поэта Александра Иванова, который написал песню "Впереди – Вечность".

– Я хочу добавить несколько слов о той области работы Ларисы, которая мало кому известна, – сказала матушка. – Это работа с детьми. Работа эта не приносит какую-то известность и быстрых результатов, но требует огромного терпения большой любви. И Лариса отдает этому всю себя. Много лет она проработала в гимназии святителя Василия Великого, была режиссером-постановщиком балов с участием 300 детей и спектакли, проводила уроки, готовила детей к индивидуальным конкурсам чтецов. С такой же самоотдачей и жертвенностью она занимается нашим театральным кружком в нашей воскресной школе. Я думаю, дети смогут осознать значение этих встреч, только став взрослыми, но мы ей благодарны, мы ее полюбили всем сердцем. Я думаю, что Господь благословляет ее за эти труды, и одним из таких проявлений промысла божьего, видимо, стала встреча Ларисы Шахворостовой как раз в стенах воскресной школы с замечательным композитором Александром Ивановым, который является регентом нашего храма. Он написал музыку к шести фильмам, а сейчас работает над альбомом лирических и духовных песнопений, который выйдет к светлому празднику Пасхи. Песня "Впереди вечность" из этого альбома сейчас будет представлена.

Эту композицию Лариса спела в сопровождении настоящих ангелов, в роли которых выступили девочки детского ансамбля им. Георгия Победоносца, а цветов от благодарных зрителей набралось столько, что выступление пришлось повторить на бис – на сей раз певица спела композицию дуэтом с композитором Александром Ивановым.

В завершение вечера Лариса поблагодарила всех, кто помогал ей в подготовке концерта:

– Я очень счастлива, что в зале не оказалось случайных людей. Радостно, что сегодня мне удалось собрать всех на 35-летнем юбилее творческого пути.

Среди гостей присутствовали Аристарх Ливанов, Борис Токарев, Татьяна Абрамова, которую Лариса Шахворостова неоднократно упоминала как выдающегося благотворителя, продюсер Юрий Душин, поэты Михаил Шабров и Виктор Пеленягрэ, Николай Денисов, генеральный директор гильдии актеров кино России Валерия Гущина и многие другие.

– Ты продолжаешь делать шаги в правильную сторону и радуешь своих многочисленных почитателей, ты идешь туда, где тебя ждут, и ты туда придешь в новом качестве, – сказал Ларисе Аристарх Ливанов. - И, как говорил Пастернак: талант, это новость, которая всегда нова. Мы тебя сегодня увидели в разных проявлениях, и они все радуют нас, только ты не стесняйся показывать их как можно чаще!

После концерта в фойе ДК "Успенское" батюшка православного храма в селе Перхушково поблагодарил Ларису Шахворостову за любовь, которую она подарила всем в этот вечер, и выразил надежду, что Бог примет эту жертву.

Концерт-спектакль "Ты только верь!.." Ларисы Шахворостовой в ближайшее время будет показан широкому зрителю в рамках тура по городам России.

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