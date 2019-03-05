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Пресс-релизы

В Москву привезли лучших собак со всего мира

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"
В конце февраля Москва стала местом притяжения кинологов всего мира. Все они собрались на самую крупную выставку собак в России – "Евразия 2019".
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Российская кинологическая федерация – крупнейшая в нашей стране общественная организация, объединяющая заводчиков и владельцев от Калининграда до Южно-Сахалинска, вот уже 27 лет подряд проводит крупнейшую выставку собак всех пород "Евразия". В ней принимают участие не только жители нашей страны, но и ближнего, а также дальнего зарубежья. Так в этом году выставка принимала собак из Японии, США, Дании, Великобритании и других стран. Такое внимание неслучайно: выставки РКФ славятся не только прекрасной организацией, но и сильнейшим судейским составом, состоящим из наиболее известных и уважаемых кинологов.

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

Пока самые красивые собаки состязались за право назваться лучшей в своей породе, на главном ринге выставки проходили показательные выступления по разным видам дрессировки: аджилити (скоростное преодоление препятствий) и флайболу (скоростная командная апортировка), танцам с собаками и дог-фризби фристайлу (трюковые упражнения с летающей тарелкой), обидиенс (послушание) и IGP (IPO – служебное троеборье).

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

Организаторы не забыли и защитников отечества: 23 февраля свою работу продемонстрировали представители кинологических подразделений Росгвардии и Вооруженных сил.

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

На "Евразии" нашлось место не только для окруженных заботой породистых собак, но и для тех, кому не так повезло ни с происхождением, ни с хозяевами. Речь идет о собаках из приютов. На выставке работали представители пяти благотворительных организаций:

  • Приют "Красная сосна",
  • Приют "Бескудниково",
  • Приют "Шереметьевский",
  • Фонд "Счастье в руки",
  • Фонд "Надо брать".

Одному из подопечных приюта "Красная сосна" посчастливилось встретить свою семью прямо на выставке.

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

Большой интерес гостей выставки вызвали презентации отечественных пород, которые проходили в интерактивном лектории. На сцену поочередно выходили кавказские, южнорусские, среднеазиатские и восточноевропейские овчарки, русские черные терьеры, самоеды, якутские лайки, русские тои, русские салонные собаки, русские цветные болонки и, конечно же, русские псовые борзые. Зрители могли не только посмотреть на самих собак, но и узнать особенности их содержания и воспитания. Такое внимание к породам, выведенным в нашей стране, неслучайно, ведь из 20 пород, зарегистрированных в РКФ, только половина признана на международном уровне. Эту ситуацию решено исправить в максимально короткий срок, поэтому представители Российской кинологической федерации прилагают все усилия, чтобы не только в нашей стране, но и во всем мире узнали и полюбили наши национальные породы.

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

По окончании показательных выступлений в главном ринге начинались финальные конкурсы. Среди лучших представителей своих пород судьи выбирали лучших представителей групп пород, а затем – лучшую собаку всей выставки. В субботу лучшим стал скотч терьер FILISITE BRASH BEAUTY NEVER LIES, владелец Валентина Попова, а в воскресенье судьи назвали победителем дня и победителем всей выставки лабрадора ретривера BRAVO MESSI, владелец Наталья Шатрукова. Для Натальи радость победы умножилась многократно, ведь ее питомец стал лучшим среди 100 лабрадоров, а затем – среди 12 000 участников.

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

Кинологический праздник завершился, но организаторы уже активно готовятся к следующему – чемпионату мира среди собак отечественных пород, который пройдет уже совсем скоро – 25-26 мая в рамках интернациональной выставки собак всех пород "Мемориал А.П. Мазовера".

Фото: Пресс-служба "Евразия 2019"

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