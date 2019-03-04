В Подмосковье пройдет 23-й Российский интернет-форум
Организатор РИФ+КИБ -– Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.
На РИФ+КИБ все три дня будут работать Выставка, Форум и Фестиваль интернет-технологий.
Форум
Российский интернет-форум 2019 – это многопотоковая конференция, где ежегодно принимают участие более 600 докладчиков в отраслевых секциях, круглых столах и панельных дискуссиях, а также в этом году отдельным потоком пройдет хакатон и мастер-классы на смежные темы.
Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли – то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100 двухчасовых мероприятий за 3 дня работы Форума в 8 параллельных залах).
Ключевые темы Форума 2019 года: Геосервисы и геоданные, AI, Digitaltransformation, Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst), Design& UX/UI, BigData, DigitalMarketing, PR&Media, GDPR и многое другое.
Выставка и Фестиваль
РИФ+КИБ – это еще море контента и развлечений – уникальные форматы для нетворкинга.
Крупные российские и зарубежные интернет-компании, сервисы, агентства, стартапы на одной площадке представят свои продукты на выставке, а также проведут фестивальные активности.
Ежегодно более 80 российских и зарубежных компаний – экспонентов и партнеров РИФ предлагают участникам первыми ознакомиться с передовыми разработками и продуктами, опробовать новейшие технологические решения для бизнеса и жизни.
В рамках фестиваля РИФ+КИБ 2019 пройдут яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы, а также различные активности на улице: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля является – празднование 25-летия Рунета.
РИФ+КИБ – это идеальная площадка для ежегодных встреч профессионалов отрасли, интернет-гуру и даже легенд Рунета. РИФ+КИБ – это правильное место для профессионального роста интернет-специалистов всех уровней и специализаций. За 3 дня гарантировано максимально глубокое погружение во все без исключения темы развития интернета, технологий, бизнеса в Сети.
Для участия в РИФ+КИБ 2019 необходима регистрация и оплата
регистрационного взноса.
За многомиллионное наследство Светланы Софиевой идет ожесточенная борьба
Подробный материал о самом главном блюде
Певец с интересом относится мистике
Гламурная блондинка попала в переплет