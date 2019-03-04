В Подмосковье пройдет 23-й Российский интернет-форум

17-19 апреля 2019 года в подмосковном пансионате “Лесные дали” в 23-й раз пройдет крупнейшее весеннее мероприятие Рунета – Российский интернет-форум (РИФ+КИБ) 2019.

Организатор РИФ+КИБ -– Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

На РИФ+КИБ все три дня будут работать Выставка, Форум и Фестиваль интернет-технологий.

Форум

Российский интернет-форум 2019 – это многопотоковая конференция, где ежегодно принимают участие более 600 докладчиков в отраслевых секциях, круглых столах и панельных дискуссиях, а также в этом году отдельным потоком пройдет хакатон и мастер-классы на смежные темы.

Благодаря тому, что Форум – это синергия участников, партнеров и экспертов всей отрасли – то именно здесь звучат трендовые доклады, проводятся самые важные круглые столы (более 100 двухчасовых мероприятий за 3 дня работы Форума в 8 параллельных залах).

Ключевые темы Форума 2019 года: Геосервисы и геоданные, AI, Digitaltransformation, Мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst), Design& UX/UI, BigData, DigitalMarketing, PR&Media, GDPR и многое другое.

Выставка и Фестиваль

РИФ+КИБ – это еще море контента и развлечений – уникальные форматы для нетворкинга.

Крупные российские и зарубежные интернет-компании, сервисы, агентства, стартапы на одной площадке представят свои продукты на выставке, а также проведут фестивальные активности.

Ежегодно более 80 российских и зарубежных компаний – экспонентов и партнеров РИФ предлагают участникам первыми ознакомиться с передовыми разработками и продуктами, опробовать новейшие технологические решения для бизнеса и жизни.

В рамках фестиваля РИФ+КИБ 2019 пройдут яркие выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы, а также различные активности на улице: спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля является – празднование 25-летия Рунета.

РИФ+КИБ – это идеальная площадка для ежегодных встреч профессионалов отрасли, интернет-гуру и даже легенд Рунета. РИФ+КИБ – это правильное место для профессионального роста интернет-специалистов всех уровней и специализаций. За 3 дня гарантировано максимально глубокое погружение во все без исключения темы развития интернета, технологий, бизнеса в Сети.

Для участия в РИФ+КИБ 2019 необходима регистрация и оплата регистрационного взноса.

