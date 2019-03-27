Дизайнеры будущего: новый образовательный проект Национальной палаты моды

Образовательный проект Futurum Education стартует 31 марта в МВЦ "Музей моды". Ведущие преподаватели в сфере fashion-образования, действующие специалисты и инфлюенсеры прочтут лекции и проведут мастер-классы.

Futurum Education – образовательный проект в новом креативном пространстве МВЦ "Музей моды". Polimoda, IED, БВШД, ВШЭ, МХПИ и другие российские и зарубежные университеты: каждый час, в течение всего дня преподаватели из 19 узнаваемых на рынке fashion-образования учебных заведений проведут занятия из реальной учебной программы по подготовке специалистов в области модного дизайна. Получить пригласительный билет на Futurum Education можно по ссылке.

Создатель телеграм-канала @frontfashion, основатель Front Fashion School, обозреватель моды в изданиях Vogue Russia и "КоммерсантЪ", Ольга Мизайловская расскажет в своей лекции: "Кому и зачем нужна fashion-журналистика в эпоху digital-медиа, мгновенной передачи информации и необязательности экспертного мнения? Зачем нужны профессионалы, когда любители, казалось бы, отлично справляются? И что же все-таки нужно, чтобы превратить любителя в профессионала".

Основатель школы StyleHunter School, телеведущая Лина Дембикова расскажет о том, как преодолеть блоки в саморазвитии и перейти на новый уровень творческого развития.

Образовательную инициативу Futurum Education поддержали коллеги из итальянского университета IED (Instituto Europeo di Design), по образовательным стандартам которого успешное обучение студентов происходит на практике. Студенты университета проходят стажировку, работая со всемирно известными брендами, более того, лучшие студенты получают стипендии на открытие и развитие собственного бизнеса в индустрии моды:

IED (Instituto Europeo di Design): "Мы ищем таланты по всему миру и, благодаря успеху наших российских выпускников, таких как Александра и Таисия Макшановы – основатели бренда 26/11, выпускную коллекцию которых мы представим, мы знаем, что у России есть мощный, уникальный творческий потенциал".

Темы лекций и мастер-классов: дизайн будущего, образовательные тренды, пути выхода на рынок индустрии, первые шаги и дальнейшее продвижение молодого бренда.

POLIMODA: "Успешное образование во многом зависит от эффективности взаимодействия между университетом и студентом. Для POLIMODA важно с самого начала понять стремления и запросы студентов, чтобы наилучшим образом подготовить их к работе в модной индустрии. Потрясающе, что Futurum Education предоставляет платформу для такого рода взаимодействия, для нас это является прекрасной возможностью, чтобы открыть в России новые таланты".

БВШД: "Futurum Education сводит на одной площадке широкий спектр образовательных инициатив в сфере fashion-образования. Для нас это хорошая возможность рассказать о себе, поделиться международным опытом обучения fashion-дизайну и познакомиться с товарищами по цеху. Нам также важно быть полезными посетителям мероприятия, поэтому мы рады представить спикеров БВШД и показать работы студентов, расширяющие обывательские представления о моде и ее производстве".

Futurum Education – это не только возможность получить актуальные знания в индустрии моды, но и шанс познакомиться с ее лидерами, задать вопрос лично и заручиться поддержкой для реализации своих будущих проектов.