Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России

12 октября в Музее актуального реализма г.Тольятти (ул. Юбилейная,25) откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться с более чем 170 произведениями изобразительного искусства, среди которых: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это – одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.

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