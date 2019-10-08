Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России

"ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" – под таким общим названием откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.
В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов); "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко); "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).
"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К.В.Худяков. – У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене".
Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.
Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 180 работ, которые и будут представлены публике в Тольятти.
Гость вечера – классик русской абстрактной живописи, куратор мастерской "Свобода и Вседозволенность", почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство", вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру) выступит с лекцией на тему: "Абстракция без границ" и, в рамках дискуссии, поделится своим видением путей развития современного искусства.
"ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" с большим успехом уже прошла в Санкт-Петербурге, Владимире и Калининграде. До конца года выставка будет показана еще в двух городах России: Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.