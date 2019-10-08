Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России

Скандал в "Ленкоме" Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Вторник 8 октября
Лента новостей
16:01
"Ее подставили": бывшая помощница ошарашила заявлением о деле Бочкаревой
15:50
Не поменялась с 90-х: 50-летнюю Варум без макияжа вознесли до небес
15:29
"Давай попробуем": сестры Хачатурян повторили групповое убийство
15:22
Галкин проявил повышенное внимание к Орбакайте
15:16
Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств
15:08
"Регулярно портит мне жизнь": Чехова назвала свой главный недостаток
14:54
"Суперсемья": Савельева умилила россиян
14:51
Повалий огребла прямо у своего дома в Киеве
14:48
Легковушка протаранила детскую площадку в Петербурге
14:48
"Вы нацист": знаменитый певец распек Малахова за острый язык
14:33
Стало известно имя нового директора ФСИН
14:24
Володин назвал ВГИК народным достоянием
14:23
"Наша очаровашка!": Пугачева трогательно поздравила дочь Николаева
14:14
Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
14:13
Московских инвалидов обеспечили удобными подъемниками
14:09
"Я тобой не могу надышаться": Жуков публично признался в чувствах
14:04
"Точное время, место и способ убийства установлены": Юрия Стоянова отправили в морг
13:55
Трамп и Зеленский удивили странным поведением в день рождения Путина
13:52
Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк
13:49
"Дети его изменили": Лазарев скрыл от матери скорое прибавление в семье
13:49
Отчаянная Андреева оказалась на грани жизни и смерти
13:48
Сам не справится: Лукашенко кинулся спасать растоптанного Зеленского
13:35
В Подмосковье при пожаре погибла женщина
13:22
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
13:15
В Башкирии иномарка насмерть сбила мужчину
13:08
17 пострадавших: народ в ужасе от теракта в Германии
13:00
"Как это мило": неожиданный поступок фанатки Билана восхитил россиян (видео)
12:45
"Улучшать уже поздно": Дапкунайте махнула на себя рукой
12:24
В Петербурге пропала дочь известного режиссера
12:21
Бросивший вызов Путину Лукашенко заговорил о войне
12:16
Раскрыт секрет эффективного похудения
12:12
Названа истинная причина смерти Дмитрия Марьянова
11:55
Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла
11:45
"Кипяток": взрывная дочка Началовой отказалась терпеть унижения
11:44
В Екатеринбурге ребенок провалился в канализационный люк
11:44
Ничего не может: на немощном Зеленском поставили крест
11:41
"Как похожа на Макса": у Фадеева нашли дочь
11:28
"Женщина-огонь!": Седокова решилась на перемены
11:27
Спою на могиле Коли, раз в "Ленкоме" не дают: Поргина о концерте на кладбище
11:23
Соловьев оправдался за крики в эфире
11:15
"Слишком цветисто": любовь Джигурды к Анисиной разложили по полочкам
11:08
"Попахивает разводом?": указали на странные обстоятельства в истории с раком у Заворотнюк
11:01
Под Вологдой в аварии с грузовиком погибли четыре человека
10:41
"Деструктивный характер": Трампа поймали на новой опасной авантюре
10:29
На Украине заявили об отказе от Донбасса
10:25
Безработного москвича ограбили на 7 миллионов рублей
10:17
Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской
10:10
"Вы прелесть!": Михалкову без косметики "облизали" с головы до ног
10:09
В небе над США увидели обращение к Путину (видео)
10:00
"Зачем мне это?!": Бородина рассказала о будущем с мужем
09:55
В Череповце мужчина погиб при попытке взломать банкомат
09:39
"Разрушу и уничтожу": Трампа высмеяли после страшных угроз
09:35
Комедийная актриса заикнулась о беременности после известия о болезни
09:23
Названы лучшие мессенджеры
09:14
Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк
09:12
Володин обозначил приоритеты при принятии бюджета-2020
09:03
Россиян оставят без работы в течение трех лет
09:00
Парадоксы архангельского мусора
08:45
В России может исчезнуть крафтовое пиво
08:33
В Малахова плюнули из-за шокирующей новости о Заворотнюк
08:17
Пропавшая после скандала с наркотиками Бочкарева заговорила
08:08
Синоптики предупредили москвичей о резком ухудшении погоды
06:36
"Скотчем к столбу примотать нужно": участник шоу "Дом-2" рассказал о поцелуе с нетрезвой подругой
06:35
Сбежавшему от Путина Лукашенко сделали грозное предупреждение
04:26
"Пожилая бабища крайне отталкивающего вида": брошенную Лолиту разнесли в пух и прах
02:09
Культовый режиссер взорвался из-за обвинений в изнасиловании
00:13
Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл
21:57
Изнасилованная Шурыгина в трусах дала совет россиянам
21:54
"Мои": настрадавшаяся Кудрявцева похвасталась семейной идиллией
21:46
Допрыгался: в Москве объявили о санкциях против Лукашенко
21:44
В Петербурге посетитель избил сотрудника магазина
21:18
В московском магазине "Дикси" избили пытавшихся украсть продукты посетителей
21:14
"Шутка обретает серьезные мотивы": трехлетняя дочь удивила Муцениеце
20:52
"Накрыл поляну": Галкина заметили в ресторане с незнакомкой
20:49
В Ижевске сбили выбежавшего из авто ребенка
19:48
"Излечить ее, увы, нельзя": врач высказался о шансах Заворотнюк на выздоровление
19:34
Стая волков терроризирует жителей Ставрополья
19:02
"Звонят из школы и говорят, что плохо стало": дочь Бородиной попала на операционный стол
18:50
"Все мои песни – навоз": Костюшкин вскипел из-за постоянных нападок
18:46
"Нам не удалось спасти ее": Звезда "КВН" скончалась от рака
18:39
Русский терминатор: в Петербурге Нива разбилась вдребезги о человека
18:18
"Какой красавец": Свиридова вывела в свет повзрослевшего отпрыска
17:53
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
17:44
"В гости к тете Вике": Бледанс с "солнечным" сыном напросились к Боне
17:28
Война продолжится: "миротворцу" Зеленскому отвесили мощную оплеуху
17:10
Семенович призналась в страданиях из-за необъятной груди
17:03
Друг рассказал о состоянии скрывающейся после скандала с наркотиками Бочкаревой
16:41
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
16:36
Милявская жестко высказалась о любовнице молодого мужа
16:32
Названа неожиданная польза Крымского моста для Украины
16:29
Борисова о конфликте с балериной: Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой
16:26
"Не боятся смерти": протестующие пригрозили Зеленскому переворотом
16:00
"Позорное зрелище": трясущегося Зеленского бросились успокаивать
15:55
"Не торопите меня": беременная невеста Тимати взмолилась перед родами
15:52
Предполагаемый сын вынудил тяжелобольного Зайцева сделать ДНК-тест
15:47
"Крысы-предатели": Бузова рассказала о судебной тяжбе с Тарасовым за имущество
15:34
Зеленский изменил пограничный режим с Донбассом
15:31
Появился трейлер многострадального фильма о Децле (видео)
15:23
Под Москвой младенец захлебнулся материнским молоком и умер
15:04
В Башкирии произошла смертельная авария
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психологическое насилие: как близкие люди становятся врагами
Как Путин отмечает дни рождения
"Получила *** от мужчин": Кудрявцева взорвалась из-за унижений Галкина и Борисова
Видео со скачущим от радости сыном Миддлтон стало сенсацией
Фаворит Пугачевой порвал украинское шоу
"Сжег их": народная артистка рассказала о безумном поступке Марка Захарова
Пресс-релизы

Выставка работ молодых художников продолжает гастроли по городам России

Фото: Пресс-служба
12 октября в Музее актуального реализма г.Тольятти (ул. Юбилейная,25) откроется выставка работ молодых российских художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". Посетители смогут ознакомиться с более чем 170 произведениями изобразительного искусства, среди которых: живопись, графика, скульптура, инсталляция, арт-фото и цифровое искусство. По количеству работ и участников это – одно из самых масштабных творческих событий России за последние несколько лет.
поделиться

"ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" – под таким общим названием откроется выставка работ отечественных художников, созданных в рамках Всероссийского Форума Молодежных Творческих Мастерских "АРТ-Мастерская XXI". В экспозиции будут представлены работы молодых многообещающих авторов из разных уголков нашей страны, их наставников и признанных мэтров современного искусства.

В основе проекта – работа пяти творческих мастерских: "Правда и Ложь" (рук. Е. Семёнов);  "Свобода и Вседозволенность" (рук. Д. Бабаян); "За и Против" (рук. Н. Палажченко);  "Созидание и Разрушение" (рук. А. Жерноклюев) и "Самость и Безликость" (рук. А. Артамонов).

"Мы надеемся, что выставка вызовет живой интерес не только представителей творческих профессий, но и серьезных коллекционеров, интересующихся современным изобразительным искусством, а также бизнесменов, – рассказал Президент ТСХ России, Заслуженный художник РФ К.В.Худяков. – У работ, созданных молодыми художниками под руководством признанных мастеров и прошедших конкурсный отбор, на наш взгляд, есть неплохой инвестиционный потенциал. Открытые нами художники в будущем будут представлять современное российское изобразительное искусство, в том числе, и на международной арене".

Выставка стала итогом масштабного проекта Творческого Союза художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ. Он дал уникальную возможность молодым талантливым художникам из различных регионов Российской Федерации попробовать свои силы в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства.

Для участия в проекте кураторы отобрали 80 авторов из числа наиболее талантливых и перспективных молодых художников. Под руководством опытных наставников участники проекта около двух месяцев создавали самостоятельные работы на заданные темы. Далее по итогам конкурсного отбора экспертами были утверждены около 180 работ, которые и будут представлены публике в Тольятти.

Гость вечера  – классик русской абстрактной живописи, куратор мастерской "Свобода и Вседозволенность", почетный член Российской академии художеств, председатель секции "Абстрактное искусство", вице-президент Творческого союза художников России Д. Бабаян (Давид Ру) выступит с лекцией на тему: "Абстракция без границ" и, в рамках дискуссии, поделится своим видением путей развития современного искусства. 

"ПРИРОДА БИНАРНОСТИ" с большим успехом уже прошла в Санкт-Петербурге, Владимире и Калининграде. До конца года выставка будет показана еще в двух городах России: Ставрополе и Москве. На выставочных площадках в рамках проекта пройдут круглые столы и лекции.

8 октября 2019, 15:51

Политика

Трамп и Зеленский удивили странным поведением в день рождения Путина
Сам не справится: Лукашенко кинулся спасать растоптанного Зеленского
Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла
"Деструктивный характер": Трампа поймали на новой опасной авантюре

Шоу-бизнес

Не поменялась с 90-х: 50-летнюю Варум без макияжа вознесли до небес
"Ботокс рассосался": Бледанс предстала с глубокими старческими морщинами
Не узнать: Макарская показала себя с шикарной фигурой в прозрачной одежде
Новый поворот в скандале с отравлением Алибасова

Проишествия

Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Родные увезли тяжелобольную Заворотнюк

Популярную актрису выписали из больницы
Шоу-бизнес

Пресняков дерзко обратился к ошеломленной Подольской

У певицы округлились глаза
Шоу-бизнес

Онколог объяснил сенсационную выписку смертельно больной Заворотнюк

Почему родные увезли актрису из больницы
Шоу-бизнес

Комедийная актриса заикнулась о беременности после известия о болезни

Артистка расставила все по своим местам

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Календарь красоты на октябрь
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru