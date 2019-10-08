Звезды спорта посетили презентацию уникального формата тренировок

5 октября яркие звезды спорта собрались в новом фитнес-клубе DDX Fitness Красногорск, чтобы протестировать инновационный фитнес-тренд, стремительно завоевывающий популярность в мире. Впервые в России спортивное пространство DDX Fitness представило новый формат тренировок SKILL ATHLETIC на линии функционального оборудования от Technogym. Это не просто новая технология и шаг вперед в качестве фитнеса. Это новые ощущения, высокие результаты, контроль состояния здоровья и безопасность. И, что крайне важно, доступность.

В качестве спикеров на презентации выступили главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, тренер футбольной сборной по физической подготовке Владимир Паников и главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов. Также гостями презентации стали: двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в женском одиночном катании Мария Бутырская, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова, мастер спорта международного класса, фигуристка Анастасия Гребенкина.

Гости познакомились с линией функционального оборудования от Technogym, без которой невозможны тренировки в формате SKILL ATHLETIC. В частности, на презентации были представлены тренажер для гребли в помещении SKILLROW (имитация настоящего гребка в воде), дорожка без мотора SKILLMILL, велотренажер SKILLBIKE с настоящей системой переключения передач.

SKILL ATHLETIC предлагает широкий спектр тренировок, основанных на параллельном развитии СИЛЫ, ЛОВКОСТИ, СКОРОСТИ, ВЫНОСЛИВОСТИ. В рамках одной групповой тренировки каждый участник может выполнять упражнения на своем, максимально комфортном уровне физической подготовки – это стало возможно благодаря цифровому решению Mywellness. Все результаты отслеживаются и измеряются с помощью цифровой системы и датчиков пульса.

Формат SKILL ATHLETIC был разработан Technogym благодаря многолетнему сотрудничеству компании с профессиональными спортсменами и работе в качестве официального поставщика оборудования на семи Олимпийских играх. Каждая тренировка в формате SKILL ATHLETIC это сочетание технологий, особого внимания к интерьеру, высокой квалификации персонала.

Компания Technogym, основанная в 1983 году, является ведущим мировым поставщиком продуктов в индустрии фитнес и велнес услуг, ориентированных на технологии и дизайн. Компания предоставляет полный спектр кардио, силового и функционального оборудования с цифровой облачной платформой, позволяющей потребителям подключаться к своему личному аккаунту в любом месте, как на оборудовании, так и с помощью мобильного телефона. Technogym был официальным поставщиком на семи последних Олимпийских играх: Сидней 2000, Афины 2004, Турин 2006, Пекин 2008, Лондон 2012, Рио 2016 и Пхенчхан 2018.

DDX Fitness Красногорск – 2 500 квадратных метров современных фитнес-технологий, более 200 инновационных тренажеров, роскошная Spa зона с гидромассажем. Больше, чем фитнес. Ярче, чем звезда.



