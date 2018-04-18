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"Спартак" улыбается победам

18 апреля 2018 года футбольный клуб "Спартак" отмечает свое 96-летие. За почти вековую историю клуб прошел путь от Московского Кружка Спорта до 12-кратного чемпиона СССР, 10-кратного чемпиона России, 10-кратного обладателя Кубка СССР, 3-кратного обладателя Кубка России, обладателя Суперкубка России, 6-кратного обладателя Кубка Содружества, полуфиналиста трех главных клубных европейских турниров (Кубка европейских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА).
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"Футбол, пожалуй, самый популярный вид спорта в мире, – заметил голкипер "Спартака" Артём Ребров. – В России это точно спорт номер один. А для нас, спортсменов, футбол – образ жизни. В нашей работе здоровье с гигиеной идут рука об руку. И без них невозможны никакие достижения. Благодаря сотрудничеству с R.O.C.S. мы занимаем место в истории с улыбкой".

В линейке зубных паст R.O.C.S. особое место занимает паста "волшебное отбеливание", дизайн которой приближен к цветам футбольного клуба  "Спартак". Специальные очищающие и полирующие гранулы в составе пасты, обладающие особой структурой, на начальном этапе чистки зубов качественно, быстро и безопасно удаляют мягкий зубной налет. В процессе чистки зубов гранулы рассыпаются на всё более мелкие округлые частицы, которые на заключительном этапе обеспечивают полировку эмали, придавая ей сверкающую белизну.

Напомним, что в декабре 2017 года футбольный клуб "Спартак" объявил о начале сотрудничества с российским брендом R.O.C.S. Александр Атаманенко, коммерческий директор ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Арена", отметил: "Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным, что оно позволит подчеркнуть такие ценности "Спартака", как приверженность к спорту и здоровому образу жизни".

Когда-то Олег Романцев сказал: "Счастлива та команда, у которой есть свой, преданный на все времена болельщик. “Спартаку” повезло: его болельщик именно таков".

18 апреля 2018, 18:12
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