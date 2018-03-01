В России анонсировали открытие необычного онлайн-курса

С 5 марта по 12 мая 2018 года пройдет второй, весенний онлайн-курс "12/13: Твой курс по еврейской традиции". Это уникальный образовательный проект Российского Еврейского Конгресса для детей и подростков 11-14 лет из любого города России, желающих больше узнать о культуре, истории и традициях еврейского народа. Участие в программе бесплатное.



Занятия проходят в форме закрытых вебинаров, слушатели могут общаться с преподавателями и однокурсниками, проходить интересные тесты, получая баллы. Цель проекта "12/13" – дать детям основы культурного образования, познакомить с еврейской традицией, чтобы они вошли во взрослую жизнь с необходимым набором знаний и смогли самостоятельно принять решение о прохождении церемонии совершеннолетия Бат/Бар-Мицва.



Студенты курса прокачают свои знания о еврейских языках, праздниках, о жизни евреев на территории Российской империи и СССР, познакомятся с главными текстами иудаизма, изучат древнюю и современную историю Израиля. Занятия проводят лучшие российские и израильские специалисты, среди которых: старший преподаватель РГГУ Мария Каспина, исследователь Ури Гершович, преподаватель еврейской истории и текстов Михаил Вогман, историк Артур Клемперт, аспирантка Университета Регенсбурга в Берлине Екатерина Кузнецова, преподаватели ГКА им. Маймонида Ирина Баулина и Илья Юзефович.

Во второй семестр входят как лекции из предыдущего курса, так и совершенно новые, поэтому специально для тех, кто уже участвовал и захотел продолжить обучение, организован еще один, "продвинутый" курс из 10 дополнительных лекций и нескольких факультативов. Изменится ибазовый курс. Так лекции о еврейских праздниках будут посвящены праздникам весеннего цикла, в предыдущем семестре подробно изучали праздники осени и зимы. Также в базовом курсе разбираются новые главы Торы, а в продвинутом —Талмуд.

По завершении курса каждый участник получает сертификат о прохождении обучения. А 15 лучших учеников, набравших наибольшее количество баллов – путевку в летний образовательный лагерь в Подмосковье, где они смогутвстретиться, подружиться и провести все вместе незабываемые каникулы.В летнем лагере преподаватели проведут 12-13 увлекательных лекций и занимательных мастер-классов. Ребята будут проводить много времени на свежем воздухе, играть в настольные и творческие игры, научатся фехтовать, танцевать еврейские танцы, сами поставят спектакль. А самое главное – найдут новых друзей и проведут время в интересной компании.

Идейными вдохновители и создателями курса "12/13: Твой курс по еврейской традиции" выступили президент РЕК Юрий Каннер, писатель и культуролог Сергей Кузнецов и филолог-гебраист Семен Парижский.

