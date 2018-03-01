В России анонсировали открытие необычного онлайн-курса

Занятия проходят в форме закрытых вебинаров, слушатели могут общаться с преподавателями и однокурсниками, проходить интересные тесты, получая баллы. Цель проекта "12/13" – дать детям основы культурного образования, познакомить с еврейской традицией, чтобы они вошли во взрослую жизнь с необходимым набором знаний и смогли самостоятельно принять решение о прохождении церемонии совершеннолетия Бат/Бар-Мицва.
Студенты курса прокачают свои знания о еврейских языках, праздниках, о жизни евреев на территории Российской империи и СССР, познакомятся с главными текстами иудаизма, изучат древнюю и современную историю Израиля. Занятия проводят лучшие российские и израильские специалисты, среди которых: старший преподаватель РГГУ Мария Каспина, исследователь Ури Гершович, преподаватель еврейской истории и текстов Михаил Вогман, историк Артур Клемперт, аспирантка Университета Регенсбурга в Берлине Екатерина Кузнецова, преподаватели ГКА им. Маймонида Ирина Баулина и Илья Юзефович.
Во второй семестр входят как лекции из предыдущего курса, так и совершенно новые, поэтому специально для тех, кто уже участвовал и захотел продолжить обучение, организован еще один, "продвинутый" курс из 10 дополнительных лекций и нескольких факультативов. Изменится ибазовый курс. Так лекции о еврейских праздниках будут посвящены праздникам весеннего цикла, в предыдущем семестре подробно изучали праздники осени и зимы. Также в базовом курсе разбираются новые главы Торы, а в продвинутом —Талмуд.
По завершении курса каждый участник получает сертификат о прохождении обучения. А 15 лучших учеников, набравших наибольшее количество баллов – путевку в летний образовательный лагерь в Подмосковье, где они смогутвстретиться, подружиться и провести все вместе незабываемые каникулы.В летнем лагере преподаватели проведут 12-13 увлекательных лекций и занимательных мастер-классов. Ребята будут проводить много времени на свежем воздухе, играть в настольные и творческие игры, научатся фехтовать, танцевать еврейские танцы, сами поставят спектакль. А самое главное – найдут новых друзей и проведут время в интересной компании.
Идейными вдохновители и создателями курса "12/13: Твой курс по еврейской традиции" выступили президент РЕК Юрий Каннер, писатель и культуролог Сергей Кузнецов и филолог-гебраист Семен Парижский.
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