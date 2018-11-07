Елена Брежнева представит капсульную мужскую коллекцию осень-зима 2018/2019

8 ноября состоится звездный модный показ капсульной мужской коллекции осень-зима 2018/19 от известного российского дизайнера Елены Брежневой в роскошном ресторане Stage. Показ станет ярким событием модной индустрии и соберет звездных гостей, светских фотографов, представителей СМИ, fashion-специалистов и постоянных клиентов дизайнера.

Режиссер показа Глеб Назаренко отошел от привычного и уже надоевшего формата модельных проходок для сухой демонстрации луков. Гостей ожидает театрализованное представление с иллюстрацией интеграции стильных и элегантных образов в жизнь. Продемонстрируют уникальный дизайн и высокое качество костюмов ручной работы не просто модели, а постоянные клиенты модельера, среди которых медийные личности как из шоу-бизнеса – Денис Клявер, Дмитрий Ермак, Александр Еловских, Константин Кинст – так и из иных сфер – адвокат Антон Самоха и другие. Артисты также поддержат дизайнера своими выступлениями, а значит, гостей ожидает насыщенная концертная программа.

Кроме авторских костюмов от Елены Брежневой зрители увидят на моделях аксессуары завершающие статусный образ – шляпы, часы, шарфы, ремни и сумки.

Fashion-инсталляция начинается с “вешалки”, первое, на что гости обратят внимание – рейл с пиджаками, вокруг которого впоследствии развернется основное действо, но пока зрители будут собираться инсталяция станет фотозоной.

“Образ мужчины современности для меня состоит из успешности, мужественности, уверенности в себе и стиля. Все это отражает моя работа, ведь я считаю, что такой мужчина должен выделяться и издалека быть заметным именно с помощью безупречного костюма” – комментирует Елена Брежнева, приглашая на шоу-показ.

В качестве основного материала дизайнер использовала натуральную шерсть. Эффектные цветовые комбинации и переходы объединяют в себе палитру современных оттенков с британскими аутентичными цветовыми сочетаниями, отражающими суть классического твида. Узнаваемый почерк дизайнера читается в стильных акцентах, вставки из кожи и других материалов придают уникальность каждому изделию. Коллекция внедрит новый тренд в индустрию моды, но главную фишку луков дизайнер пока сохраняет в секрете.

Мероприятие порадует гостей не только театрализованным показом, но и выступлениями артистов, которые придут поддержать Елену Брежневу.

Среди гостей и моделей: Денис Клявер, Митя Фомин, Александр Еловских, Дмитрий Ермак, Михаил Богдасаров, Денис Матросов, Ярослав Брин, Игорь Пронин, Анатолий Цой, Константин Кинст и другие.