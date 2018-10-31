Венская классика в концертном зале "Зарядье"

18 ноября 2018 года в Малом концертном зале "Зарядье" состоится долгожданное сольное выступление "Трио имени Рахманинова". Этот концерт станет особенным: коллектив впервые выступит в недавно открывшемся в центре Москвы высокотехнологичном концертном зале с неповторимой акустикой, исполнив уникальную программу из произведений Людвига ван Бетховена, а также познакомит публику с интереснейшей историей, которая с ними связана.



"На нашем концерте прозвучат три произведения, которые Бетховен решил опубликовать под опусом один. Несмотря на то, что до этого им было написано множество композиций в разных жанрах, автор впервые присвоил своим сочинениям первый опус и доверил их публикацию венскому издательству "Артария", – рассказывает пианист "Трио имени Рахманинова" Виктор Ямпольский. – Более того, он отправился в Вену и исполнил эти произведения во дворце знаменитого австрийского мецената – князя Карла Лихновского в присутствие самого Гайдна! Эти трио для скрипки, фортепиано и виолончели сыграли поистине судьбоносную роль в творчестве великого композитора!".



В программе концерта Бетховен, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели соч. 1. №1, 2, 3, Трио ми бемоль мажор, Трио соль мажор, Трио до минор.

"Трио имени Рахманинова" – коллектив, широко известный любителям музыки во всем мире. За 23 года совместной творческой деятельности музыканты снискали любовь публики, уважение коллег и признание критиков как в нашей стране, так и за рубежом. География выступлений "Трио имени Рахманинова" очень широка: от Японии до Латинской Америки, от российского Крайнего Севера до Сингапура и Индонезии. Коллектив ежегодно организует собственные проекты, фестивали, проводит мастер-классы, приглашает для совместных выступлений лучших музыкантов-исполнителей из разных стран. Основа репертуара ансамбля – русская музыка и сочинения венских классиков.

Участники "Трио имени Рахманинова": Михаил Цинман (скрипка), Наталия Савинова (виолончель), Виктор Ямпольский (фортепиано).

Начало в 15:00.