Закрытие Третьего фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку"

13 ноября на сцене театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова пройдет последний спектакль Третьего фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку", оперу "Пиковая дама" покажет Ростовский государственный музыкальный театр. А уже 14 ноября на этой же сцене пройдет закрытие Фестиваля и вручение премии "Легенда".

В нынешнем году Фестиваль стал частью Биеннале театрального искусства. Инициатором и организатором фестиваля "Видеть музыку" стала Ассоциация музыкальных театров России.

Третий фестиваль музыкальных театров России собрал в своей афише более 30 спектаклей. Все стили и жанры, направления и течения, достижения и поиски современного российского музыкального театра были представлены на этом смотре, который предложил зрителям увидеть самые интересные современные российские музыкальные спектакли, а профессионалам не соревноваться в конкурсной борьбе, а объединяться в попытке сообща найти решение общих проблем.

Как и на предыдущих фестивалях, спектакли региональных театров были представлены практически на всех оперных сценах Москвы: в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Новой опере", "Геликон-опере", Камерном музыкальном театре имени Покровского (новом филиале Большого театра), Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

Участниками третьего фестиваля стали театры из разных регионов России, которые показали в Москве произведения самых разных стилей и жанров: оперы, балеты, мюзиклы, оригинальные хореографические и музыкально-драматические мультижанровые постановки.

Однако программа фестиваля "Видеть музыку" – это не только спектакли, но и разнообразные культурно-просветительские проекты. В рамках фестиваля была представлена уникальная программа "Барокко в современном музыкальном театре", включающая в себя Академию старинной оперы "OPERA OMNIA" с мастер-классами всемирно известного арфиста, специалиста по барочной музыке Эндрю Лоуренса-Кинга, лекцию Эндрю Лоуренса-Кинга и Георгия Исаакяна о вопросах режиссуры в старинной опере в современном музыкальном театре. Также в рамках этой программы состоялась премьера оперы Клаудио Монтеверди "Орфей" в постановке Георгия Исаакяна в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац 26 и 27 октября, и ряд специальных художественно-выставочных проектов. Искусству дирижирования были посвящены мастер-классы маэстро Симоне Фермани – профессора Миланской консерватории, дирижёра и единственного из живущих в наше время прямых потомков великого Джузеппе Верди. Прошло несколько круглых столов, среди которых были встречи с крупнейшими режиссёрами современного музыкального театра: Георгием Исаакяном, Александром Тителем и Дмитрием Бертманом и их учениками, которые обсудили будущее нового поколения оперных режиссеров. В рамках детской программы фестиваля в Москве выступили израильский театр "Поезд" и немецкий театр "Ташен-опера".