В Москве покажут эпатажное дизайн-шоу

16 октября 2018 года в 16:00 в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоится последний показ нашумевшего проекта CONTRFASHION.



Последний 13 сезон самого эпатажного дизайн-шоу представит четырех восходящих звезд авангардной моды с провокационным и нестандартным для российского подиума fashion-видением.

Уникальный дизайнер Николь Феллер-Джонсон из Филадельфии продемонстрирует передовые технологии в цифровом моделировании и конструировании сложных вязаных изделий. Ольга Чернощекова, покорившая мировые подиумы всего лишь одной коллекцией с сумками-гробами и “говорящими” шубами”, представит свое fashion-посвящение человечеству в его экзистенциальном поражении.

Дизайнеры бренда Tata-Polina & Dima Kamma, вдохновившись мистическим происхождением и загадочной красотой изображений на полях, по версии уфологов, оставленных неопознанными летающими объектами, создадут для нового сезона исключительно подиумную и внеземную коллекцию. А начинающий, но уже успевший впечатлить европейскую публику коллаборацией с французским кутюрье Робертом Новосадом, модельер Дарья Федунова представит коллекцию по супремам квадратов К.С. Малевича и мотивам композиций В.В. Кандинского.

CONTRFASHION (Contradiction Fashion) – это независимый проект авангардной моды, ежегодно создающий самые эксцентричные и провокационные показы в рамках MercedesBenz Fashion Week Russia. Здесь нет идеалов, эталонов и образцов – модельеры, которые отбираются для участия, создают свой уникальный стиль с неординарным кроем, шокирующими образами, нестандартными пропорциями и сочетаниями. Каждая модель – это арт-объект с зашифрованным посланием. Наша общая задача – показать рождающуюся в противоречии творческих поисков моду, поразить неподготовленные умы окружающих и пробудить стремление к индивидуальному стилю.

