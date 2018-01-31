Ляйсан Утяшева и Полина Богусевич занялись благотворительностью

Легендарная спортсменка, популярная телеведущая Ляйсан Утяшева и победительница Детского Евровидения-2017 Полина Богусевич провели масштабную благотворительную акцию и помогли собрать средства на операцию для подопечной фонда "Линия жизни".



Акция "Подари Новый Год!" была организована брендом модной одежды BAON совместно с фондом "Линия жизни" и прошла в ТРК Vegas Kрокус Сити. На акцию тут же откликнулись известная гимнастка, чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, посол Чемпионата мира по футболу 2018 года, заслуженный мастер спорта и популярная телеведущая Ляйсан Утяшева, победительница детского "Евровидения-2017" Полина Богусевич, воспитанники Академии Популярной Музыки Игоря Крутого и звезда COMEDY WOMAN Лена Борщева. Звезды объединились, чтобы собрать средства на высокотехнологическую операцию для подопечной фонда "Линия жизни" 13-летней Насти Богословской, а также подарки для других детей, которые нуждаются в помощи.

Ляйсан Утяшева, Полина Богусевич, шоувумен Елена Борщева, телеведущий Александр Молочко, а также известный блогер и женский психолог Оксана Выговская в этот день "примерили" на себя роль продавцов-консультантов магазина BAON. Праздник завершился благотворительным концертом, в котором приняли участие юные "академики" Игоря Крутого – Катя Манешина, группа "4 кадра", Александрия Лаптева, дуэт K.Family Маша Мирова, а также финалистка шоу "Хочу в ВИАГРУ" певица Dianna, репер NJohn, Таня Герман и другие. "Линия жизни", я с вами…Спасибо!!!" – написала Ляйсан Утяшева и попросила передать Насте Богословской, что, если верить в чудо, оно обязательно случится. Подготовка в операции Насти Богословской начнется уже в феврале.

Акция "Подари Новый год" продолжалась в магазинах BAON до конца января. Поддержать звездный проект и помочь подопечным фонда "Линия жизни" можно было любым способом: внести денежные пожертвования в специальные боксы в магазине BAON, либо на сайте фонда

