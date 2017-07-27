Юбилейный концерт Иосифа Кобзона состоится в Москве
Иосиф Кобзон – выдающийся эстрадный певец, настоящий мастер, талант и высочайший профессионализм которого были неоднократно подтверждены преданной любовью миллионов поклонников по всему миру. В этот вечер народного артиста СССР придет поздравить весь цвет российской эстрады: Г. Лепс, А. Розенбаум, Л. Агутин, Н. Басков, Т. Гвердцители, Валерия, В. Винокур, Л. Лещенко, О. Газманов, Н. Бабкина, А. Градский, В. Меладзе, Ю. Самойлова, А. Пахмутова, арт-группа "Хор Турецкого", Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Войск Национальной гвардии Российской Федерации и многие другие.
Его песни – это целая эпоха в истории нашей страны. Творчество Иосифа Давыдовича уже давно и по праву стало неотъемлемой частью нашей культуры, ее подлинным достоянием. Людям разных поколений по-настоящему близки и понятны его песни, которые наполнены высоким нравственным смыслом и глубоким чувством добра.
Помимо неоценимого вклада в отечественную культуру Иосиф Кобзон также известен своей активной общественной и политической деятельностью – долгие годы он самоотверженно служит на благо нашего государства.
Иосиф Давыдович обладатель сотен различных наград и почетных званий, среди которых Герой Труда Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского Комсомола и премии Правительства РФ.
Билеты от 700 рублей.
Мероприятие посетило свыше 75000 гостей
Концерн "Шелл" и BMW Motorsport продемонстрировали высокие результаты на российском этапе DTM
В кинопробах могут принять участие все желающие
Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге 14–15 сентября. Регистрация на форум открыта до 5 сентября.
Посетители фестиваля окунутся в атмосферу одной из самых ярких стран мира
Дизайнер считает его самым красивым платьем, которое он создал за всю свою карьеру
Заявку на техобслуживание газового оборудования теперь можно подать онлайн
Будут разыграны полуфиналы командного чемпионата мира по пляжному теннису
Мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках инновационного центра 26 августа
Фестиваль "Сейчас&Потом" ежегодно показывает срез мирового современного видеоарта
Никита Пресняков и Алена Краснова стали мужем и женой
Для создания стильного и дорогого образа вовсе не обязательно одеваться у люксовых брендов
Прославленная фигуристка сразила фанатов наповал
Лишение Саакашвили гражданства аукнется украинскому лидеру