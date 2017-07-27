Юбилейный концерт Иосифа Кобзона состоится в Москве

20 сентября 2017 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится большой торжественный концерт "Я песни отдал все сполна", посвященный юбилею маэстро.

Иосиф Кобзон – выдающийся эстрадный певец, настоящий мастер, талант и высочайший профессионализм которого были неоднократно подтверждены преданной любовью миллионов поклонников по всему миру. В этот вечер народного артиста СССР придет поздравить весь цвет российской эстрады: Г. Лепс, А. Розенбаум, Л. Агутин, Н. Басков, Т. Гвердцители, Валерия, В. Винокур, Л. Лещенко, О. Газманов, Н. Бабкина, А. Градский, В. Меладзе, Ю. Самойлова, А. Пахмутова, арт-группа "Хор Турецкого", Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Академический ансамбль песни и пляски Войск Национальной гвардии Российской Федерации и многие другие.

Его песни – это целая эпоха в истории нашей страны. Творчество Иосифа Давыдовича уже давно и по праву стало неотъемлемой частью нашей культуры, ее подлинным достоянием. Людям разных поколений по-настоящему близки и понятны его песни, которые наполнены высоким нравственным смыслом и глубоким чувством добра.

Помимо неоценимого вклада в отечественную культуру Иосиф Кобзон также известен своей активной общественной и политической деятельностью – долгие годы он самоотверженно служит на благо нашего государства.

Иосиф Давыдович обладатель сотен различных наград и почетных званий, среди которых Герой Труда Российской Федерации, Лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского Комсомола и премии Правительства РФ.

Билеты от 700 рублей.