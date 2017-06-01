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В "Сокольниках" открыли сезон мороженого

Фото: пресс-служба
В последние майские выходные парк превратился в большой семейный праздник – "Праздник мороженого-2017". Фантазия организаторов "Праздника" не знает границ, поэтому парк на два дня стал волшебным королевством, полным приключений, загадок, аттракционов и разнообразных игровых площадок для детей всех возрастов.
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В этом году "Праздник мороженого" прошел под девизом "Радуйся – Твори – Люби – Учись, – и счастье непременно найдет тебя". Каждый концертный номер символизировал определенный глагол-действие и состоял из интереснейших интерактивов и состязаний, за победу в которых участники получали свою порцию холодного лакомства совершенно бесплатно.

"Нам есть, что праздновать, ведь в прошлом году производство мороженого в России выросло на 10%. Немногие отрасли могут похвалиться таким темпом роста, — рассказал на пресс-конференции перед официальным открытием "Праздника" представитель "Союза мороженщиков России". – За прошедший год в нашей стране было произведено 407 тысяч тонн мороженого, а объем экспорта возрос на 30%. Поставки мороженого в Китай, например, увеличились в 15 раз.

Это серьезные показатели, особенно с учетом снижения импорта. Мороженое от российских производителей занимает 98% отечественного рынка. Наше мороженое любят, и, прежде всего пломбир. Если говорить о тенденциях рынка, стоит отметить наращивание производства мороженого на молочной основе, оно увеличилось на 60%. Один из современных трендов – так называемое "фитнес-мороженое", с наименьшим количеством жиров и сахара, – сейчас набирает популярность, у производителей его также в достатке. Развивается группа функционального мороженого – с кальцием, магнием, клетчаткой, йодированное".

После пресс-конференции стартовало карнавальное шествие и состоялось торжественное открытие 21-ого "Праздника мороженого" на фонтанной площади "Сокольников". Для участия в концерте собрались артисты со всех уголков России: из Казани, Челябинска и даже из Республики Саха (Якутия). На главной сцене выступили с поздравлениями почетные гости "Праздника": Екатерина Волкова (прим., – Вера из сериала "Воронины"), Илья Резник (народный артист России с коллективом "Маленькая страна"), постоянный ведущий праздника Тимур Еремеев (прим., – Егор из сериалов "Кухня", "Отель Элеон") и многие другие.

Фото: пресс-служба

Гостям была представлена яркая развлекательная программа с многообразием конкурсов, музыкальных и танцевальных номеров, а также модный показ с участием детей-сирот при поддержке благотворительного Фонда "АиФ. Доброе сердце", после которого в рамках акции "Журавлик надежды" в небо на воздушных шарах запустили десятки оригами-журавлей. Два дня в шатре фонда не прекращался поток гостей: любой желающий мог научиться заплетать замысловатые косички, раскраситься аква-гримом и полакомиться кусочком огромного бело-красного торта-мороженого, щедро украшенного взбитыми сливками. "Я такого еще никогда не видел! Он настоящий?" – восклицали ребята из детских домов, не веря своим глазам.

"Праздник мороженого", ежегодно проводимый в канун Дня защиты детей, посвящает свою работу тем, чьё положение требует особой заботы и внимания. В этом году "Праздник" также посетили 15 детей, подопечных фонда "Хрупкие люди". Волонтеры помогали ребятам расписывать эко-сумки, собирать и разукрашивать картонные домики и "мороженое" из папье-маше.

Фото: пресс-служба

"Праздник мороженого" в "Сокольниках" давно стал не просто одним из старейших официальных городских праздников, – это замечательная, светлая традиция для многих семей. Здесь царит атмосфера добра и позитива, а сама программа из года в год становится всё интереснее и насыщеннее.

В саду астрономов, по обыкновению, расположилась площадка "Золотого стандарта" с лабиринтами, пломбирными квестами, нестандартным мемориз-тиром, шоу мыльных пузырей, красочным аква-гримом, надувными горками-батутами.
"Мы очень рады участвовать в "Празднике мороженого", – рассказал Константин Войтиков, вице-президент службы поставок "Unilever", – мы поддерживаем праздник уже 10 лет. Я приходил сюда с семьей, с детьми, задолго до того, как мы стали партнерами мероприятия. Мы этот праздник очень ценим и любим, потому что мороженое – это семейное удовольствие, а мы хотим пропагандировать семейные ценности вместе с "Праздником мороженого".

На фонтанной площади парка традиционно находились шатры "Баскин Роббинс" с цирковыми и научными шоу, художественными мастерскими, игровыми зонами с викторинами, конкурсами и призами, танцевальной площадкой и множеством других представлений.   

"Мне кажется, "Праздник мороженого" – это праздник жизни, праздник семьи. Это начало лета, это День защиты детей. Это здоровый продукт. Это всё, что ассоциируется действительно со здоровым и счастливым времяпрепровождением. И здесь объединяются и любители мороженого и производители мороженого. Есть возможность и пообщаться, и попробовать новинки, и хорошо провести время, - сообщила Агнесса Осипова, президент АО "БРПИ", – традиционно компания "Баскин Роббинс" выступает в статусе генерального спонсора этого праздника, мы считаем его своим, родным".

Фото: пресс-служба

Производители привезли в "Сокольники" не только классические виды мороженого, но и постарались удивить своих гостей. Бренд "Коровка из Кореновки", например, приготовил в качестве сюрприза холодный десерт из чёрной смородины.

"Действительно, окончание учебного года, начало лета, День защиты детей – это всё очень символично для "Праздника мороженого", – прокомментировал Игорь Московцев, генеральный директор ЗАО "Кореновский" молочно-консервный комбинат", – Мы сейчас присутствуем здесь и видим, что даже тучи расходятся по таким замечательным поводам. Одно удовольствие – наблюдать, как на наш праздник прибывают гости целыми семьями, все вместе". 

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