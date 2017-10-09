Обладатель премии Grammy Кенни Гарретт выступит в Доме Музыки
Концерт именитого музыканта откроет серию джазовых проектов XV юбилейного сезона ММДМ.
Кенни Гарретт и его группа (США) представят композиции из своего нового студийного альбома Do Your Dance!, вышедшего в июле прошлого года. В основе музыкальных треков этой работы лежат разнообразные танцевальные ритмы – от латиноамериканских до свинга и фанка. По словам саксофониста, главная идея альбома заключалась в том, чтобы выразить себя с помощью музыки и танца. На концерте прозвучат также другие известные хиты джазового коллектива.
"Когда я играю, я пытаюсь соединиться с публикой, пригласить ее в путешествие, – говорит Кенни Гаррет. – Моя цель – заставить людей вспомнить то, что поднимет им настроение. Я обращаюсь к опыту человека, напоминаю о том, что он уже слышал и переживал, например, звучание африканского барабана или церковную молитву. Я просто пытаюсь вызвать в воображении эти эмоции" (из интервью журналу Something Else).
Разносторонний музыкант, лидер группы, альт-саксофонист и флейтист Кенни Гарретт получил известность, играя в оркестре Дюка Эллингтона. Позднее артист концертировал в составе группы Майлза Дэвиса. Гарретт выступал с такими авторитетными исполнителями, как Арт Блэйки, Фредди Хаббард, Маркус Миллер, Чик Кориа и многие другие.
На счету у музыканта более двадцати
успешных альбомов, пять номинаций на Grammy и премия в номинации "Лучший
джазовый инструментальный альбом" (2010), а также множество других престижных
наград. Авторитетные критики называют его "самым значимым альт-саксофонистом
своего поколения" (Washington City Paper), "музыкантом, вызывающим наибольшее
восхищение после великого Чарли Паркера" (The New York Times).
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