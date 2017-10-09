Малахов стал продюсером уникального шоу
Конкурс молодых исполнителей "Ты – звезда" создан продюсерским центром Алексея Малахова, чтобы открыть новые имена и дать возможность талантливым артистам проявить себя. Идея его проведения принадлежит известному композитору Алексею Малахову и оперной певице Олесе Лагутиной, которые выступили продюсерами проекта и бессменными членами жюри.
Это уникальное шоу будет проходить с 15 по 17 октября в главном атриуме Афимолл Сити. Каждый день, помимо постоянных членов жюри, выбирать лучших исполнителей будут звездные гости и профессионалы своего дела: Анастасия Стоцкая, Сергей Зверев, Анастасия Волочкова, Диана Гурцкая, Прохор Шаляпин, Елена Максимова, Анжелика Агурбаш, Согдиана и другие.
Самые лучшие режиссеры-постановщики, хореографы и музыканты создадут на сцене праздник света и звука и подарят незабываемую атмосферу каждому гостю! Увидеть все вживую и поддержать конкурсантов сможет любой желающий абсолютно бесплатно, а вот чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса.
Возраст участников:
Победители получат ценные призы, интервью в эфире канала Russian Music Box и возможность выступить на Гранд-финале конкурса в ноябре. Самого талантливого и удачливого участника ждет гран-при конкурса – сертификат на 10 000 долларов от продюсерского центра и возможность записать дуэт со звездой.
Напомним, что Алексей Малахов по праву считается одним из самых востребованных композиторов. Его песни всегда находятся в ротации на ведущих радиостанциях и звучат на популярных телепроектах. Алексей сотрудничает со звездами первой величины: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым, Ани Лорак, Борисом Моисеевым, Стасом Михайловым, Александром Буйновым, Таисией Повалий и многими другими.
Олеся Лагутина – известная оперная певица, ученица великой Елены Образцовой, лауреат международных вокальных конкурсов. Олеся с отличием окончила Киевское Государственное Высшее Музыкальное училище им. Р.М.Глиэра (ныне Киевский Институт Музыки им. Р.М.Глиэра) и Национальную Музыкальную Академию Украины им. П.И. Чайковского (Киевская Консерватория им. П.И.Чайковского).
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