Под Москвой подростка укусила змея

В подмосковном Красногорске произошел инцидент. Сообщается, что на подростка напала змея.
Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация, передает РИА ФАН. Была ли змея ядовитой, установят специалисты.
В подмосковном Красногорске произошел инцидент. Сообщается, что на подростка напала змея.
Пострадавшему ребенку потребовалась госпитализация, передает РИА ФАН. Была ли змея ядовитой, установят специалисты.
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