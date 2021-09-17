В Новосибирске пенсионерка умерла на избирательном участке от остановки сердца

Выборы в Новосибирске были омрачены трагедией. СМИ пишут, что на одном из местных избирательных участков скончалась пенсионерка.
Причиной случившегося называют сердечный приступ, передает RT. Прибывшие медики не смогли спасти россиянку.
Выборы в Новосибирске были омрачены трагедией. СМИ пишут, что на одном из местных избирательных участков скончалась пенсионерка.
Причиной случившегося называют сердечный приступ, передает RT. Прибывшие медики не смогли спасти россиянку.
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