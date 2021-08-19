В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в краже пшеницы

В Сергиевом Посаде двух мужчин задержали по подозрению в совершении крупной кражи. Речь идет о нескольких тоннах пшеницы.
По данным издания "Вести Подмосковья", для этого злоумышленники повредили замок на двери ангара. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство.
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