В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп

В Кемерове местные жители наткнулись на ужасающую находку. По информации прессы, возле местного дома культуры нашли труп мужчины.
Данных о причине смерти гражданина на данный момент нет. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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