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Регионы

В Кемерове возле местного дома культуры нашли труп

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В Кемерове местные жители наткнулись на ужасающую находку. По информации прессы, возле местного дома культуры нашли труп мужчины.

Данных о причине смерти гражданина на данный момент нет. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.

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Автор: 19 августа 2021, 19:41 Источник: VSE42.RU ✓ Надежный источник

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