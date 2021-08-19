В Подмосковье вандал повредил пешеходный мост

В подмосковных Бронницах произошел серьезный инцидент. Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала акт вандализма.
Уточняется, что водитель мотоцикла проехал через переправу, которая предназначается для пешеходов. Из-за этого отломилась и упала часть напольного покрытия. Информацию о случившемся передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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