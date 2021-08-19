Приезжего приговорили к 13 годам за попытку сжечь женщин и ребенка в Подмосковье

Суд приговорил приезжего к 13 годам лишения свободы. Следствие установило, что злоумышленник проник в чужой дом в Подмосковье с целью совершить ограбление.
После этого преступник попытался сжечь дом вместе с находившимися там людьми. Речь идет о двух женщинах и ребенке. Злоумышленника направили в колонию общего режима, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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