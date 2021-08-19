В Тюмени на месте обнаружения трупа ребенка нашли новые улики

В Тюмени был найден труп ребенка, который числился пропавшим. Подробности трагедии активно распространяются в российской прессе.
По информации URA.ru, следователи обнаружили новые улики. Журналисты сделали подобный вывод из-за того, что увидели, как специалисты складывают некие предметы в специальные пакеты. Расследование продолжается.
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