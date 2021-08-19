В Красноярском крае мужчина обокрал православный храм

В городе Заозерный в Красноярском крае мужчина разбил окно церковной лавки и вынес оттуда кольца и кресты. Помимо этого, он взломал ящики для пожертвований. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
Как сообщает телеканал 360, подозреваемого задержали по горячим следам. При нем была часть похищенных вещей. Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
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